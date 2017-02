Door: Rob de Wijk − 03/02/17, 07:59

© Jorgen Caris.

Column Je kunt van Trump zeggen wat je wilt, maar hij houdt zich wel aan verkiezingsbeloftes. Dat geldt ook voor het besluit om reizigers afkomstig uit zeven moslimlanden voor vier maanden de toegang te ontzeggen.

Het is een curieus besluit dat al snel deels door een Amerikaanse rechter en het Witte Huis zelf werd bijgesteld. Het is inderdaad te gek voor woorden dat mensen die legaal in Amerika wonen en over een green card beschikken hun nieuwe vaderland niet meer in mogen. Kennelijk was het besluit erdoorheen gejast zonder over de juridische haalbaarheid te hebben nagedacht.



Het besluit is ook om andere reden curieus. Zo prijkt een land als Iran op de lijst. Als het inreisverbod daadwerkelijk bedoeld is om te verhinderen dat terroristen inreizen, dan mag het sjiitische Iran niet op de lijst staan. De internationale jihad is een soennitische aangelegenheid, niet een sjiitische. Iran is daarom geen hofleverancier van terroristen. Saudi-Arabië is dat wel, maar dat staat niet op de lijst.



Ook curieus is dat na de aanslagen van 11 september 2001 geen enkele aanslag in de Verenigde Staten is uitgevoerd door terroristen van buiten. Neem de daders van de terroristische aanslag in het Californische San Bernardino, waarbij in december 2015 veertien mensen omkwamen. Dat waren geradicaliseerde moslims die legaal in Amerika verbleven. Nog curieuzer is dat Trump zei dat het inreisverbod niet zou gelden voor christenen en tegelijkertijd meldde dat de maatregelen niet tegen moslims was gericht. Die uitspraak riekte niet eens naar discriminatie, maar naar regelrecht racisme.

Levensgevaarlijk

Terroristenleiders hebben geen enkel argument meer nodig om duidelijk te maken dat zij in oorlog zijn met Amerika.

Maar het belangrijkste is dat Trump een risico neemt waarvan hij de gevolgen niet kan overzien. Inderdaad heeft Obama in 2015 dergelijke inreisbeperkingen verordonneerd. Maar de confronterende retoriek waarmee Trump op chaotische wijze zijn besluit presenteert, leidt in tegenstelling tot die van Obama tot onnodige polarisatie. De gevolgen daarvan laten zich deels raden.



IS en Al-Qaida staan bekend als strategisch denkende terreurorganisaties. Voor hun is Trumps besluit in combinatie met zijn belofte het terrorisme van de aardbodem te vagen een geschenk uit de hemel. Terroristenleiders hebben geen enkel argument meer nodig om duidelijk te maken dat zij in oorlog zijn met Amerika. Dat is goed voor de strijd in het Midden-Oosten en werkt uitermate stimulerend voor de radicalisering in Amerika zelf.



Als terreurorganisaties het falen van Trump willen demonstreren is dit het moment om geradicaliseerden in Amerika te mobiliseren en een aanslag te laten plegen. Dan rest Trump nog maar een optie: repressie van de moslims in Amerika zelf. Dat dit een opmaat kan zijn naar grootschalig binnenlands geweld hoeft geen betoog. Maar alleen al Trumps inreisverbod kan een opstand veroorzaken. Want wie hele groepen discrimineert en afserveert als terroristen roept het onheil over zichzelf af.



Trump schoffeert moedwillig landen en mensen. In een gepolariseerde wereld is dat levensgevaarlijk en dit gedrag maakt hem ongeschikt als leider. EU-'president' Tusk constateerde deze week dat de Verenigde Staten inmiddels een bedreiging voor de Europese Unie vormen, net als China, Rusland en IS.



Ik zou willen toevoegen dat Trump inmiddels ook een gevaar is voor de VS zelf.