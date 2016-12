Door: Beatrijs Ritsema − 26/12/16, 09:11

Moderne manieren Beste Beatrijs,



Een kennis van mij informeerde onlangs naar mijn gezondheid. Ik vond dat vreemd, er was geen aanleiding voor. Ik ben kerngezond en niet herstellende van een of andere ziekte, noch in het verleden ziek geweest. Ik heb hem gezegd dat ik het een indiscrete en niet ter zake doende vraag vond. Reageerde ik te aangebrand?



Niet ziek

Beste Niet ziek,



Rechtstreeks naar iemands gezondheid vragen is inderdaad een rare manier van doen, al werd er waarschijnlijk niets kwaads mee bedoeld. U had de vraag kunnen pareren met een koele spiegeling: 'Met mijn gezondheid gaat het uitstekend, maar hoe is het eigenlijk met de jouwe? Vertel me alle details!' En dan maar hopen dat de ironie gevat wordt.