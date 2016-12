Door: Beatrijs Ritsema − 24/12/16, 11:50

Beste Beatrijs,



Sinds drie jaar heb ik een heel gelukkige relatie met mijn vriend. Het probleem is dat hij een vrouw heeft met MS in de zwaarste vorm. Ze is sterk hulpbehoevend, ook haar geestelijke vermogens zijn aangetast en ze woont in een verpleeghuis. Onze relatie speelt zich af in alle openheid. Zijn kinderen zijn heel blij hun vader weer gelukkig te zien. Elke zondag haalt hij haar op voor een dagje thuis. Meestal ben ik daar niet bij, soms ga ik doordeweeks met mijn vriend mee bij haar op bezoek.



Mijn vriend heeft zijn vrouw beloofd voor haar te blijven zorgen. Zonder haar ziekte zouden ze trouwens niet meer bij elkaar zijn, heeft hij gezegd. Ik begrijp dat hij haar niet in de steek kan laten, maar hoe lang gaat dit nog duren? We willen graag samenwonen, maar voor het zo ver is, zou ik graag willen dat hij het contact met haar beperkt tot het hoognodige, zoals aanspreekpunt voor het verpleeghuis, en dat hij de zondagse bezoeken van haar reduceert en ophoudt met samen verjaardagen en feestdagen te vieren. Met Kerstmis haalt hij haar ook op. Haar ouders komen ook en die zien mij als indringer. Ik blijf dan liever weg, maar dat vindt mijn vriend weer niet leuk. Kan ik het bespreekbaar maken om het contact met zijn vrouw te verminderen?



Op een zijspoor

Beste Op een zijspoor,



Het komt regelmatig voor dat getrouwde mensen tijdens een langdurige mantelzorgperiode een parallel-relatie beginnen. Er zijn steeds meer dementerenden en anderszins gehandicapten die getrouwd zijn met nog volop gezonde partners. Veel van dat soort relaties spelen zich in het geheim af, omdat de omgeving of de gehandicapte persoon zelf een buitenechtelijke relatie verwerpelijk vindt. Uw relatie speelt zich af in het daglicht, de kinderen liggen niet dwars, dus binnen de gegeven omstandigheden bent u niet eens zo slecht af.



U hebt er na drie jaar genoeg van dat uw vriend nog zo nauw bij zijn vrouw is betrokken en u zou hem willen vragen om de gezelligheidscontacten te minimaliseren en alleen nog maar als een soort bewindvoerder op te treden. Dit gaat te ver. Of hun huwelijk al ter ziele was voor haar ziekte doet er niet toe. Ze zijn simpelweg niet gescheiden! U wilt hem in overweging geven om zijn vrouw in al haar hulpeloosheid in de steek te laten - zo'n liefdeloze actie kunt u niet van hem verlangen.



Drie jaar is lang en het einde is nog niet in zicht, want MS-patiënten kunnen behoorlijk oud worden. Dit had u van tevoren kunnen bedenken, want net als uw vriend bent u geheel vrijwillig in deze relatie gestapt. Uw vriend heeft allerlei verplichtingen aan zijn geïnvalideerde vrouw, laat hem begaan. U mag blij zijn dat zijn vrouw in een verpleeghuis zit. Er zijn veel gevorderde MS-patiënten die thuis wonen en buitengewoon intensieve zorg van hun levenspartner nodig hebben. Er zijn overigens genoeg stellen waarvan één partner dringende verplichtingen buiten de relatie heeft, zoals de zorg voor een gehandicapt kind of ouder, een tijd opslorpende hobby of werkreizen naar het buitenland. Die mensen moeten hun gang kunnen gaan zonder dat hun geliefde zit te mokken over gebrek aan aandacht.



Als u geen zin hebt in Kerstmis bij uw vriend met zijn vrouw en haar ouders, zegt u: 'Ik voel me niet op mijn gemak in dit gezelschap, doe jij dat maar in je eentje met je schoonfamilie, ik blijf lekker thuis en we zien elkaar later wel weer.' Met samenwonen is geen enkele haast. Wat is er tegen een latrelatie, zolang uw vriend nog getrouwd is en zijn vrouw leeft? Leg u erbij neer en oefen geen druk uit op uw vriend om zijn vrouw te dumpen.