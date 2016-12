Door: Beatrijs Ritsema − 25/12/16, 10:35

Moderne manieren Beste Beatrijs,



Mijn ouders zijn al tien jaar gescheiden, maar nog steeds levert dit rond de kerstperiode problemen op. Inmiddels heb ik, vrouw van 25, ook een vriend. Zowel mijn vader als mijn moeder wil per se dat de kinderen met aanhang op Eerste Kerstdag komen. Tweede Kerstdag is het volgens hen 'niet echt Kerst meer'. Als ik vraag of ik een andere dag kan komen, levert dit opgewonde reacties op: 'O, dan vier je het toch lekker met je vader!' Een compromis zoals het ene jaar bij vader en het andere bij moeder Kerst vieren werkt niet, omdat ze zich gekwetst blijven voelen. Hoe kan ik dit oplossen?



Vechten over Kerstmis

Beste Vechten over Kerstmis,



Uw ouders gedragen zich kinderachtig en bezitterig. Houd op om nog langer rekening met hen te houden en u verantwoordelijk te voelen voor hun zogenaamde kerstgeluk. Maak in samenspraak met uw vriend uw eigen kerstplannen, geheel los van wat uw ouders willen. Als u bedenkt om samen of met een paar vrienden erbij thuis te zitten of naar een fijn warm land af te reizen, doe dat dan vooral. Laat u niet weerhouden door veeleisende ouders die zich beledigd voelen om niks.



Richt de kerstdagen in zoals het u het beste uitkomt. Misschien hebben de ouders van uw vriend wel een kerstdiner in de aanbieding. Kies voor de overblijvende dag een van uw ouders voor een kerstbezoekje, desnoods zonder eten. De andere ouder vist dan achter het net, maar die komt een andere keer wel weer aan de beurt. Misschien kunt u even langs op Nieuwjaarsdag of zo. Of een andere willekeurige avond tijdens de kerstperiode. Ouders die zich zo hebben ingegraven kunt u het toch niet naar de zin maken. De enige uitweg is dan om te doen waar u zelf zin in hebt. U hoeft het probleem van uw ouders niet voor hen op te lossen.