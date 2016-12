Saïd Bouharrou − 22/12/16, 14:04

© ANP. De Al-Fourkaan-moskee in Eindhoven raakte deze zomer in opspraak.

opinie Of het nu om moskeeën gaat of om een partij als de PVV, ongewenste buitenlandse financiering ervan moet aangepakt, schrijft Saïd Bouharrou, vicevoorzitter van de Raad van Marokkaanse Moskeeën.

Ongewenste buitenlandse financieringen zijn een actueel en verontrustend probleem in Nederland. Er is momenteel veel aandacht voor dubieuze financiële invloeden op moskeeën.



Buitenlandse dubieuze organisaties zouden door middel van financiering invloed willen uitoefenen op het beleid van moskeeën. Die invloed gaat gepaard met export van extreme ideologieën die verdraagzaamheid, integratie en de democratische rechtsstaat zoals wij die kennen ondermijnen. We hebben het gezien bij een moskee in Eindhoven en recent bij een islamitisch instituut in Rotterdam.

Extreme ideologie

Financiering door omstreden buitenlandse organisaties is een effectief middel om verwerpelijke ideologieën te exporteren.

Verschillende islamitische koepels, waaronder de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN), volgen deze ontwikkeling met argusogen en zijn verontrust. De RMMN ziet dergelijke financiering als een ernstige inbreuk op de autonomie van moskeebesturen. De islam zoals wij die kennen wordt in enkele moskeeën verdrongen door een extreme ideologie uit het buitenland. Elke moskee waarin deze ontwikkeling plaatsvindt, is er een te veel. Het adagium 'wie betaalt, bepaalt' gaat in deze gevallen zeker op.



Financiering door omstreden buitenlandse organisaties is een effectief middel om verwerpelijke ideologieën te exporteren. Extremisme ontstaat als financiën en ideologie samenkomen. Daarom heeft de RMMN besloten om haar volle medewerking te verlenen aan (en is zij behoorlijk betrokken bij) het tegengaan van die ongewenste financieringen. Maar wie denkt dat die financiering beperkt blijft tot verspreiding van (jihadistisch) salafisme vanuit het Midden-Oosten, heeft het mis.

Extremistische projecten

Het is niet de bedoeling dat cliëntelisme ontstaat tussen een buitenlandse financiële organisatie en een Nederlandse politieke partij.

Wij hoeven geen Israëlisch-Palestijnse toestanden in Nederland, net zo min als fundamentalistische kalifaten.

Wij hebben als samenleving geen enkele aandacht voor de buitenlandse ondermijnende financiering van Nederlandse politieke partijen. De PVV ontving in 2015 maar liefst 108.000 dollar van de David Horowitz Freedom Center (DHFC). Deze stichting is een radicaal en ultra-orthodox-joodse organisatie en is een van de belangrijkste financiers van anti-islamitische organisaties met als belangrijk doel het exporteren van het Israëlisch-Palestijns conflict naar verschillende landen. De stichting leidt een aantal extremistische projecten waarmee zij veronderstelt de staat Israël te verdedigen door de islam als een religie van haat, geweld en racisme te kwalificeren en moslims zeer scherp aan te vallen. Palestijnen noemt zij 'moreel zieke mensen'. De stichting geldt als de huisbankier van de PVV.



De vrijheid van meningsuiting laat uitdrukkelijk toe om Israël of Palestina te verdedigen of een warm hart toe te dragen. Maar de manier waarop DHFC handelt, geeft te denken. Het is niet de bedoeling dat cliëntelisme ontstaat tussen een buitenlandse financiële organisatie en een Nederlandse politieke partij. DHFC financiert politieke partijen en organisaties in ruil voor politieke steun voor een extremistische ideologie waarmee moslimhaat ernstig wordt gestimuleerd en antisemitisme onder vooral moslimjongeren moet aanwakkeren. Politieke partijen en hun besturen moeten echter waakzaam zijn, autonoom blijven en loyaal zijn aan hun Nederlandse achterban en de Nederlandse grondwet.



Ik heb verschillende joden-moslim bijeenkomsten georganiseerd en ben als moslim tot mijn grote genoegen verbonden met veel joodse vrienden. Met hen waak ik ervoor dat het Israëlisch-Palestijnse conflict niet wordt geïmporteerd in Nederland. Ook heb ik nagenoeg met hen mogen meemaken dat de Vredesverklaring van Nijmegen werd ondertekend door vele religieuze organisaties. Daarin nemen zij de morele verplichting op zich om altijd in vrede verbonden te blijven. Dat gaat echter niet lukken zonder een waakzame overheid. De Tweede Kamer en het kabinet zijn hier gezamenlijk aan zet. Wij hoeven geen Israëlisch-Palestijnse toestanden in Nederland, net zo min als fundamentalistische kalifaten.