Het Witte Huis heeft zaterdag in een verklaring gezegd dat de menigte die een dag eerder op de been was voor de inauguratie van Donald Trump de grootste ooit was. Daarmee weerspreekt de nieuwe Amerikaanse president cijfers van media die zeggen dat er vrijdag honderdduizenden bezoekers waren bij de beëdiging van Trump, mogelijk minder dan bij de Women's March een dag later.

De president zelf zei dat bezoekers het gehele gebied op de Mall vulden, van het Capitool tot aan het Washington Monument. Uit beelden van het evenement is te zien dat dat niet klopt. 'We hadden een enorm veld vol mensen', aldus Trump. 'Dat zag je, propvol. Ik word wakker vanochtend, zet de televisie aan en wat laten ze zien; een leeg veld. Ik denk, wacht eens even, ik heb een toespraak gehouden! En toen ik over het veld keek, zag het eruit alsof er een miljoen mensen was, anderhalf miljoen. Ze laten een veld zien waar niemand stond en dan zeggen ze: Donald Trump trekt weinig volk.'



Een woordvoerder zei in een korte verklaring (zie video onderaan): 'Deze pogingen om het enthousiasme over de inauguratie de kop in te drukken zijn schandalig en verkeerd.' Het Witte Huis liet zaterdag weten dat de pers ter verantwoording geroepen wordt en dat journalisten verdeeldheid zaaien. Volgens een woordvoerder van de nieuwe Amerikaanse president heeft niemand officiële cijfers van bijeenkomsten op de Mall. Daarom wilde de nieuwe persvoorlichter Sean Spicer ook geen mededelingen doen over de Women's March on Washington zaterdag waar volgens autoriteiten in de stad meer bezoekers waren dan bij de inauguratie. Het metronetwerk had vrijdag bij de inauguratie 193.000 reizigers, een dag later bij de protestmars 275.000.

Trump moest zaterdag met zijn stoet auto's langs de meer dan 500.000 demonstranten rijden. Met die aantallen is het een historisch protest geworden. De grootste demonstratie ooit in Washington was tegen de Vietnam-oorlog in 1969 toen er 600.000 mensen waren. Protesten rond een inauguratie trokken in 1973 60.000 demonstranten toen Richard Nixon werd beëdigd, en er tegen de Vietnam-oorlog gedemonstreerd werd. Op televisie zagen vrijdag 31 miljoen Amerikanen hoe Trump werd beëdigd als 45ste president van de Verenigde Staten. Dat waren er meer dan Obama's tweede inauguratie, en minder dan diens eerste in 2009.



Ook binnen de Amerikaanse overheid gaven de schattingen van bezoekerscijfers spanningen, aldus The Washington Post. De National Park Service, die verantwoordelijk is voor de Mall in Washington, stuurde vrijdag een retweet waarin de bezoekersaantallen van de inauguratie in 2017 werden vergeleken met 2009. Daarin is te zien dat er dit jaar veel grote lege plekken zijn, hoewel er in 2009 geen wit plastic op de grond lag.



De ongeautoriseerde retweet van een ambtenaar zorgde ervoor dat het Twitter-account van het hele ministerie werd afgesloten. Dat is inmiddels weer actief en er zijn excuses getwitterd. Een woordvoerder van de National Park Service zegt dat er wel schattingen zijn van bezoekersaantallen maar dat die alleen voor intern gebruik zijn.