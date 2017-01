Redactie − 20/01/17, 17:33

© anp. Donald en Melania Trump, zij aan zij met Barack en Michelle Obama voor het Witte Huis.

Inauguratie Vandaag is het dan zover: Donald Trump wordt om 18.00 uur Nederlandse tijd beëdigd als 45e president van de Verenigde Staten. De aanstaande president is inmiddels geïntroduceerd op het inauguratieplatform bij het Capitool, waar de beëdiging zich straks zal voltrekken.

It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT CONTINUES - THE WORK BEGINS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Fri Jan 20 00:00:00 MET 2017

Het platform is gevuld met prominente namen. Onder meer voormalig presidenten George W. Bush en Jimmy Carter zijn aanwezig, evenals oud-vice-president Dick Cheney, voormalig burgemeester van New York Rudy Giuliani, het gehele hooggerechtshof én uiteraard de familie van Trump.



Ook Hillary Clinton en haar man en oud-president Bill hebben plaatsgenomen op de voor hun gereserveerde stoelen. De voormalig tegenstander van Donald Trump in de strijd om het presidentschap zwaaide breed glimlachend naar de camera's, maar gaf geen antwoord op vragen als: "Hoe voelt u zich?" en "Wat vindt u van deze dag?"

Kopje thee

Kort voordat Trump vanochtend St. John's Episcopal Church verliet, deed scheidend president Barack Obama voor de laatste keer in zijn termijn de deur van het Oval Office - het presidentiële kantoor - achter zich dicht. Daar liet hij volgens oud gebruik een handgeschreven brief achter voor zijn opvolger. Obama verliet het kantoor via de buitenzijde van het pand, waarna hij zich richting de hoofingang verplaatste.



Daar ontving hij - vergezeld door first lady Michelle - Donald Trump en zijn vrouw Melania. "Meneer president-elect, hoe gaat het met u?", zei Obama enthousiast tegen Trump. "Het is goed om je te zien." Deze woorden werden gevolgd door een omhelzing, waarna beide koppels het Witte Huis binnen gingen. Daar werd vervolgens een kopje thee (of iets anders naar keuze) met elkaar genuttigd, alvorens het gezelschap naar het Capitool vertrok.



Controversiële dominee

De dienst in St. John's Episcopal Church werd voorgezeten door pastoor Robert Jeffress, bekend om zijn controversiële uitspraken over moslims, katholieken, mormonen en de LHBT-gemeenschap. Jeffress heeft actief campagne gevoerd voor Donald Trump in zijn thuisstaat Dallas. Hij verklaarde in het verleden onder meer dat Obama "de weg had geplaveid voor de Antichrist", dat de Islam een "kwaadaardige religie" is, dat de katholieke kerk "wordt geleid door Satan" en dat homoseksuelen "een armzalig en vieze manier van leven hebben."



Aanstaand vice-president Mike Pence tweette enkele foto's tegen het einde van zijn bezoek aan de kerk. "Wij beginnen deze historische en nederige dag zoals elke andere, met een moment van reflectie en gebed", voegde hij daaraan toe. Kort daarna kwamen ook hij en zijn vrouw aan bij het Witte Huis, waar ze welkom werden geheten door vice-president Joe Biden en diens partner. "Dankbaar voor de steun van Biden en zijn vrouw tijdens de transitie. Fijne dat zij mij en mijn vrouw welkom heten tot het Witte Huis", tweette hij daarna.

'Mensen zullen zich realiseren dat mijn haar echt is'

De toestroom van mensen richting de National Mall loopt inmiddels redelijk door, nadat diverse toegangspoorten later dan gepland opengingen. Dat kwam grotendeels door de strenge veiligheidsmaatregelen. Die hebben er onder andere toe geleid dat iedereen met een te grote paraplu moet vrezen dat het voorwerp wordt geconfisqueerd. En dat terwijl er 90 procent kans op regen is.



Lange wachtrijen of regen, het lijkt de meeste mensen niet te deren. Het enthousiasme spat er vanaf op de vroege ochtend. En ook Trump is er niet van onder de indruk, getuige een uitspraak die hij gisteravond deed tijdens een inauguratiediner. "Het maakt niet uit, kan me niets schelen", zei hij. "Ik bedoel, het is oké. Het zal wellicht wat in de war raken, maar met die regen zullen mensen zich realiseren dat mijn haar echt is."



Dit artikel zal gedurende de dag worden vernieuwd.