Redactie − 26/11/16, 20:12 − bron: ANP

© epa. De toekomstige Amerikaanse president Donald Trump.

De Amerikaanse president Barack Obama heeft vandaag de familie van Fidel Castro gecondoleerd wegens diens overlijden en sprak de hoop uit dat Amerika meer gaat samenwerken met Cuba. Obama's opvolger Donald Trump was echter minder verzoenend van toon.

"Juist nu Fidel Castro is heengegaan, steken wij een vriendschappelijke hand uit naar het Cubaanse volk'', zei Obama. "In de geschiedenisboeken zal de enorme impact van deze unieke persoonlijkheid op de bevolking en de omringende wereld worden vastgelegd en beoordeeld.''



Obama benadrukte dat hij tijdens zijn presidentschap heeft geprobeerd "het verleden achter ons te laten'' en te werken aan een toekomst op basis van gemeenschappelijke zaken.

Nalatenschap van leed en armoede

Fidel Castro is dead! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Sat Nov 26 00:00:00 MET 2016

Zijn opvolger Donald Trump, die op 20 januari aantreedt, had weinig goeds te zeggen over Castro. Hij noemde de overleden dictator in een verklaring 'een brute dictator die zijn eigen volk bijna zestig jaar heeft onderdrukt.' Volgens Trump bestaat het nalatenschap van Castro uit "vuurpelotons, diefstal, onvoorstelbaar leed, armoede en schending van fundamentele mensenrechten".



Wel zei hij dat hij "er alles aan zal doen'' de Cubanen te helpen. "Hoewel de tragedies, doden en verdriet waarvoor Fidel Castro verantwoordelijk is, niet kunnen worden uitgegumd, zal onze regering alles in het werk stellen ervoor te zorgen dat het Cubaanse volk eindelijk aan de reis naar voorspoed en vrijheid kan beginnen''.



Trump vindt dat de "bewonderenswaardige'' Cubanen dat verdienen. "Hoewel Cuba een totalitair eiland blijft, heb ik goede hoop dat deze dag een ommekeer betekent na de verschrikkingen die de bevolking zo lang te verduren heeft gekregen.''

Maatregelen terugdraaien

Tijdens zijn verkiezingscampagne riep Trump nog uit dat hij alle maatregelen die Obama nam om de betrekkingen met Cuba te verbeteren, terug zou draaien totdat de democratie er is ingevoerd, de politieke gevangen zijn vrijgelaten en godsdienstvrijheid is verzekerd.



Marco Rubio, die de strijd met Trump om de Republikeinse kandidatuur verloor, was allesbehalve vergevingsgezind. De senator van Florida, waar veel gevluchte Cubanen feestvierden na het horen van het nieuws, stelde dat Castro van het land van zijn ouders "een verpauperd gevangeniseiland'' heeft gemaakt. "De dictator is dood, maar het dictatorschap nog niet''.