Door: Janne Chaudron − 26/11/16, 19:04

© photo news. Een man met een poster van Fidel Castro in de Cubaanse hoofdstad Havana.

Jet van Wijk verblijft momenteel in het Cubaanse Santiago de Cuba, de plek waar de revolutie begon en waar de as van Fidel Castro straks wordt bijgezet op de begraafplaats Sana Ifigenia. Er zijn nog maar weinig rouwende mensen de straat op gegaan, aldus Van Wijk.

Mensen weten waarschijnlijk niet hoe ze moeten reageren

Hoe merkte je dat er iets aan de hand was?

"Ik kreeg om half vier vannacht sms'jes van Nederlandse vrienden met teksten als: je valt met de neus in de boter. Ik zette direct de televisie aan, maar daar werd alleen een documentaire van Fidel uitgezonden - dat gebeurt hier regelmatig. Via andere zenders kreeg ik het nieuws mee. En de speech van Raúl Castro heb ik later pas in de herhaling gezien."



Hoe is de sfeer? Zijn mensen verdrietig?

"De vlaggen hangen half stok, zowel de Cubaanse als die van de revolutie. Maar verder is er weinig reuring op straat. Ik verblijf momenteel in een hotel iets buiten Santiago de Cuba. Bij het ontbijt ontmoette ik een huilende man, hij hoorde bij een groepje historici. Hij zei Fidel persoonlijk te kennen. Maar verder heb ik geen rouwende mensen gezien. Het leven gaat gewoon door, de winkels blijven open."



Hoe komt het dat mensen zo ingetogen reageren?

"Moeilijk te zeggen. De meeste Cubanen wisten dat Castro oud en ziek was, dus zijn overlijden komt niet onverwacht. De gids die ons hier rondleidt denkt bovendien dat de rouw langzaam op gang komt. Het nieuws verspreidt zich hier momenteel nog en mensen weten waarschijnlijk niet hoe ze moeten reageren."