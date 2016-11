Redactie − 26/11/16, 13:05

© anp.

De dood van Fidel Castro zal weinig directe effecten hebben op de ontwikkelingen in Cuba, denkt Trouw-correspondent en Latijns-Amerikaspecialist Edwin Koopman. Andere ontwikkelingen, zoals het aantreden van Donald Trump en de crisis in Venezuela zijn belangrijker.

Hoe belangrijk was Castro nog voor Cuba?

"In de actuele politiek niet heel belangrijk meer. Hij is natuurlijk een icoon voor de Cubanen, maar zijn rol was uitgespeeld sinds zijn broer Raúl aan de macht kwam, zo'n acht jaar geleden. Heel af en toe kwam hij nog in beeld, of schreef hij een column voor een krant, maar voor het dagelijks leven van de Cubanen was hij inmiddels irrelevant geworden. Je kunt niet uitsluiten dat hij op de achtergrond meekeek en adviezen gaf, maar er zijn weinig aanwijzingen voor. Het enige dat de Cubanen wisten was dat hij nog leefde."

Gaat zijn dood dan helemaal geen effect hebben op de situatie in Cuba?

Inmiddels hebben we acht jaar geleidelijke opening achter de rug.

"Ik denk heel weinig. Acht jaar geleden, toen hij net van het podium stapte, had dat nog anders kunnen zijn. Mogelijk hadden mensen zich op dat moment bevrijd gevoeld, er was toen meer een dictatuur en zijn overlijden had voor het verzet daartegen een omslagpunt kunnen betekenen. Maar inmiddels hebben we acht jaar geleidelijke opening achter de rug, zijn dood zal nu weinig invloed meer hebben verwacht ik, andere ontwikkelingen zijn belangrijker."

Welke andere ontwikkelingen doel je op?

"In de eerste plaats het aantreden van Donald Trump in de Verenigde Staten. Onder de huidige president Barack Obama is de relatie verbeterd, bedrijven kunnen zich op Cuba vestigen, er kan tussen Cuba en de VS gereisd worden, Cubanen kunnen geld over maken. Het embargo is nog niet helemaal opgeheven, maar die kant ging het wel op. We weten nog niet of Trump in die richting verder gaat, dat moeten we afwachten, maar zijn beleid zal voor Cuba heel belangrijk zijn.



"Ook de crisis in Venezuela is van grote invloed. Dat land staat aan de rand van de afgrond, politiek en economisch. Het heeft Cuba jarenlang gesubsidieerd met goedkope olie, maar heeft inmiddels zelf bijna niets meer te makken. En economisch gaat het in Cuba al slecht, dus de impact zal groot zijn als de steun vanuit Venezuela stopt.



"Intern zal het belangrijkste moment komen in 2018, het jaar waarin de huidige leider Raúl Castro heeft aangekondigd te vertrekken. Wie hem dan zal opvolgen is nu nog volstrekt onduidelijk, maar dat zal een belangrijk jaar worden."