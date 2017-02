Bewerkt door: redactie − 14/02/17, 08:40

© arie kievit. Studeren op speciaal daarvoor ingerichte zalen in Rotterdam.

Universiteit Thuis studeren is uit. De universiteiten hebben veel meer werkplekken nodig om in de vraag te voorzien.

Studenten hóeven steeds minder op de universiteitscampus te zijn, maar ze komen toch

Studenten hóeven steeds minder op de universiteitscampus te zijn, maar ze komen toch. De behoefte aan studiewerkplekken en ontmoetingsruimtes is toegenomen, ondanks dat studenten eenvoudig thuis vanachter de laptop kunnen werken. Universiteiten hebben de ontmoetingsplekken flink uitgebreid.



Tien jaar geleden stimuleerden de universiteiten thuiswerken en onderwijs op afstand nog. Die trend is gekeerd, zegt Rianne Kouwenaar van de VSNU, de vereniging voor universiteiten. "De universiteiten hebben het aantal verplichte 'contacturen' omhoog gebracht, maar studenten werken ook buiten de colleges om meer op de universiteit."



Uit enquêtes blijkt dat studenten de campussen de afgelopen jaren meer zijn gaan waarderen en dat zij vinden dat een campus goede faciliteiten moet hebben. Kouwenaar: "De kwaliteit van de voorzieningen en de sfeer kunnen onderscheidend zijn bij de universiteitskeuze."

Levendiger

Nu is er in Rotterdam een Grand Café, een paviljoen, een theater en betere sportvoorzieningen

De afgelopen tien jaar kregen de universiteiten 22 procent meer studenten en 4 procent meer medewerkers, berekende de VSNU. De instellingen brengen al die extra mensen onder op dezelfde oppervlakte: zij wisten dus efficiënter om te springen met de al beschikbare ruimte.



Veel universiteiten hebben de universiteitsbibliotheek verbouwd, om meer werkplekken te creëren. De verbouwing in Groningen is bijna voltooid. "Vroeger ging je alleen boeken halen in de bibliotheek, nu is er veel meer behoefte om er te studeren", zegt een woordvoerder van de Rijksuniversiteit. Sinds kort zijn de studieplaatsen op de noordelijke campus ook op zondagen geopend. "Het is daar nu veel levendiger, het trekt veel studenten. Ook de koffiewinkels zijn nu op zondag open."



De Erasmus Universiteit in Rotterdam deed de afgelopen jaren eveneens veel om de campus op te fleuren. Tien jaar geleden was de Rotterdamse campus niet bepaald uitnodigend, zegt een woordvoerder. "Nu is er een Grand Café, een paviljoen, een theater en betere sportvoorzieningen. Ook wonen er studenten. Als er meer mensen verblijven, wordt het automatisch aantrekkelijker." Er wonen nu zo'n vijfhonderd internationale studenten op de campus. Dat aantal wordt de komende jaren mogelijk verdubbeld.

De onderwijsinstellingen zullen hun ruimtes steeds flexibeler moeten inzetten. Nu groeit het aantal studenten nog, mogelijk krijgt een aantal universiteiten de komende jaren te maken met krimp. Daarom richten ze collegezalen zo in dat ze die makkelijk weer anders kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor start-ups of studieplekken. De universiteit van Maastricht groeit nu nog, maar houdt rekening met krimp in de toekomst. "Het grootste deel van onze universiteitsgebouwen huren we voor de middellange termijn", zegt een woordvoerder. "Dat kunnen we makkelijk terugbrengen."