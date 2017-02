Door: Judit Neurink − 13/02/17, 11:36

In het enige traumahospitaal bij Mosul, op tien minuten van de strijd, spreken ze over het gouden uur, omdat snelheid vanwege het bloedverlies van levensbelang is.

Reportage In de strijd om Mosul vallen duizenden slachtoffers. Dankzij een noodkliniek worden nu meer gewonden gered.

We redden levens, want we zitten tien minuten van het strijdveld Edwin Caros, eerstehulparts

Een walkietalkie kraakt: "Twee gewonden in personenauto aan de poort." Twee met blauw plastic beklede stretchers worden naar de poort gereden; een keert er vol terug.



Zo-even zaten de artsen nog buiten in de winterzon te lunchen, maar nu staan ze klaar voor de middagpiek. Ochtenden en avonden zijn rustig in het enige traumahospitaal voor Mosul, dat begin vorige maand zijn deuren opende vlakbij de stad. Gewonden kunnen pas bij een gevechtspauze vervoerd worden en 's avonds weigeren ambulancechauffeurs te rijden. Maar 's middags hebben de ziekenauto's het druk.



In de strijd tussen terreurbeweging Islamitische Staat en het Iraakse leger om Mosul, zijn inmiddels duizenden slachtoffers gevallen, van wie de helft burgers. Hoewel Oost-Mosul inmiddels bevrijd is, slaan IS-zelfmoordterroristen ook in dat stadsdeel nog steeds toe. En als de gevechten zich straks in alle hevigheid verplaatsen naar de overkant van de Tigris, in West-Mosul, zal het aantal gewonden waarschijnlijk alleen maar toenemen.



De aanwezigheid van het noodziekenhuis van de christelijke Amerikaanse hulporganisatie Samaritan's Purse is daarom ontzettend belangrijk, vertelt de 77-jarige ziekenhuisdirecteur en gepensioneerd eerstehulparts Edwin Caros."We redden levens, want we zitten tien minuten van het strijdveld", zegt hij. "We spreken over het gouden uur, want vanwege het bloedverlies is snelheid van levensbelang."



Voordat Caros' hospitaal begin januari openging, moesten alle gewonden over de weg naar Erbil, wat door controleposten en verkeer al gauw twee uur kost. Velen stierven onderweg. De Verenigde Naties meldden dat tussen oktober en januari 1610 gewonden Erbil wisten te bereiken.



Vijandige strijders

De vrouwen schamen zich, proberen zich te bedekken. Gelukkig hebben we een paar geweldige Iraakse dames die hen geruststellen Edwin Caros, eerstehulparts

In de eerste twee weken kregen de artsen van Caros 150 gewonden te verwerken met schotwonden en andere verwondingen als gevolg van IS-autobommen en luchtaanvallen van de anti-IS-coalitie. "Minder dan 10 procent konden we niet redden", schat Caros. De meeste patiënten blijven 48 tot 72 uur, en gaan als hun situatie stabiel is naar ziekenhuizen in de Koerdische hoofdstad Erbil, of terug naar huis in Mosul.



Afhankelijk van hun geslacht, status en leeftijd, komen de patiënten terecht in een van de drie verblijven: die voor vrouwen en kinderen, die voor militairen of die voor mannen tussen de 15 en 50 jaar. Caros noemt die laatste groep 'vijandige strijders', omdat in die groep zich vaak IS-strijders bevinden - al is onduidelijk wie met IS was en wie niet.



"We helpen iedereen", benadrukt hij, maar die mannen "vormen een groot veiligheidsrisico. Zelfs vrouwen en kinderen zijn niet helemaal veilig." Want ook die zet IS in voor aanslagen. Vandaar dat iedere gewonde aan de poort wordt ontkleed, al ligt dat gevoelig in het conservatieve Irak. Caros is zich dat bewust. "De vrouwen schamen zich, proberen zich te bedekken. Gelukkig hebben we een paar geweldige Iraakse dames die hen geruststellen." Caros beschikt naast internationale artsen over lokaal personeel, zoals vertalers en verplegers.



Vanwege de gevoeligheid en de veiligheid mag de locatie niet vermeld worden, is fotograferen buiten en filmen verboden en is familie binnen niet welkom, hooguit een ouder om een kind gerust te stellen. Een Iraaks personeelslid zorgt dat men in de wachtruimte buiten de poort op de hoogte blijft.

Wrede groep

Toen Abdulhameed Zebari (43) arriveerde bij het traumahospitaal van Samaritan Purse was het er erg druk, vertelt hij in een privékliniek in Erbil. De journalist van het Iraakse tv-station Al Hurra was met zijn cameraman in Mosul gewond geraakt door een explosief van een IS-drone. Ook hij werd buiten de ziekenhuispoort eerst ontkleed. “Wat kan je ertegen doen?”, zegt hij berustend, zijn kleren waren toch al kapotgesneden op de eerstehulppost. ‘Ik herinner me ook dat ik werd gescreend met een machine, en dat niemand met me mee mocht.’



Hij begrijpt de voorzichtigheid en was blij met de zorg. ‘Terwijl mijn wonden verzorgd werden, zei iemand dat hij voor me wilde bidden.’ Daar was hij blij mee. ‘Ze stelden me gerust. Ik dacht dat ik doodging. De zorg was goed.’ Toch bleef hij niet om de granaatscherven uit benen en buik te laten verwijderen. ‘Mijn broer stuurde een ziekenauto, om die operatie in Erbil te doen.’

"We begrijpen wat een wrede groep als IS kan doen tegen hen die zij ongelovig noemt", zegt Caros terwijl hij in een portakabin staat die als kantoor- en vergaderruimte dienst doet. "En dat zo'n aanval goede propaganda zou zijn."



De andere ziekenhuizen in Mosul functioneren niet meer en op een paar trauma-stabilisatieposten van de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO na, is er geen zorg. Ook vinden daar vaak onnodige ingrepen plaats. Onlangs meldden zich op een avond ouders met een peuter die een knoopbatterijtje had ingeslikt. De artsen verwijderden de batterij, hoewel er geen direct levensgevaar was.



"We voelen dat we geroepen zijn", zegt de christelijke Caros. "Dit is een christelijk ziekenhuis, we doen hier Gods werk." De artsen vragen hun gewonden of ze voor hen mogen bidden, en niemand weigert dat. "We hebben vermoedelijk ook voor strijders gebeden. Maar goed, zij zijn misleid door Islamitische Staat."