Door: Jan van Mersbergen − 12/02/17, 11:14

© epa.

Whatsapp Vijf whatsappgroepen in de smartphone van schrijver Jan van Mersbergen (45) bestaan uit enkel mannen. Voor wie nog niet weet hoe mannen append zoal met elkaar omgaan.

1. De vastelaovesvereniging

Deze appgroep is seizoensgebonden en actueel. Het Venlose carnaval vindt altijd eind februari, begin maart plaats. Ergens in september leeft de appgroep van mijn Amsterdamse 'Vastelaovesvrienden' weer op, dan gaan we plannen maken en verzinnen we een nieuw 'pekske'. De groep heeft elf leden; natuurlijk, want elf is het carnavalsgetal.



De groep heet 'Vastelaovend 2017'. Meteen op aswoensdag, dit jaar op 1 maart, als Vastelaovend weer afgelopen is en we de trein terug pakken naar Amsterdam, verander ik het jaartal. Op naar een nieuwe editie!



Naast foto's en ideeën en info over de voortgang en afspraken zijn de spoedzittingen het mooiste op deze groep. Dan verschijnt er een bericht: 'over elf minuten spoedzitting in café...'



En dan lukt het toch nog een aantal mensen daar te zijn. Die levendigheid en ook die hunkering naar Vastelaovend maakt deze whatsappgroep tot een feest.

2. De voetbalselectie

Als je met hem iets wilt regelen moet je hem bellen

Zo'n veertig mannen vormen de whats-appgroep 'Wartburgia selectie': de spelers van het eerste en tweede elftal die op maandag- en woensdagavond samen trainen, daarnaast trainers, leiders, de fysiotherapeut. De enige die niet in de appgroep zit, is hoofdtrainer Hans Bergsma. Hij appt niet. Als je met hem iets wilt regelen moet je hem bellen.



De groep is vrij zakelijk: informatie over veranderde trainingstijden, de staat van de velden, afgelastingen en spelers melden zich af voor trainen, als ze het niet redden. De belangrijkste informatie verschijnt op woensdagavond na de training, dan worden de selecties voor de wedstrijden van komende zaterdag bekendgemaakt. Bergsma schrijft alle namen op twee lijstjes. Dat A4-tje wordt gefotografeerd, die foto komt op de appgroep. Onderaan staan de spelers die geblesseerd of niet geselecteerd of met vakantie zijn. Die kunnen met hun vriendin gaan winkelen.



De spelersgroep bestaat grotendeels uit jongens van begin twintig, daarbij een paar ervaren spelers en een stuk of vijf 45-plussers, onder wie ikzelf. Als de jonge garde het nachtleven in gaat, verschijnen er foto's van een verdedigende middenvelder die altijd in slaap valt en twee jongens die zich de 'Space cowboys' noemen en wel vaak het einde van de avond halen. De sfeer is pesterig, maar ook lief.



Een beetje plagen, dat gebeurt ook als spelers blunders maken. Toen de keeper van het tweede zich bedacht tijdens het uitgooien, maar zijn werparm niet meer kon stoppen en hij de bal in eigen doel smeet, werd de groepsafbeelding gewijzigd in deze keeper die de veters van zijn voetbalschoenen los trok.



Wartburgia telt zeven damesteams. Hoe het er in die appgroepen aan toe gaat, weet ik niet.

3. De Yo-groep

De hele dag door is er contact, soms serieus, soms heel flauw

In augustus 2014 stond de Yo-groep op Lowlands. Het was de enige appgroep die het schopte tot het programma van dit festival. De groep bestaat uit de muzikanten Tim Knol, Djurre de Haan, Jan van Doorn en ik maak de groep compleet, de schrijver. Op Lowlands las ik stukken voor uit de cowboyroman 'Schurkenbloed' van James Carlos Blake. We zijn alle vier liefhebbers van countrymuziek en die muziek past prima bij dat boek. Bevriende muzikanten vulden de band aan. Het was een mooie dag: samen met vrienden op pad.



De Yo-groep begon jaren terug, toen we dagelijks 'Yo' tegen elkaar zeiden via whats-app, of 'goeiemorgen' of 'welterusten'. Dat werd een groep. De hele dag door is er contact, soms serieus, soms heel flauw.



De Yo-groep is een groep van professionals die vaak even stoom moeten afblazen, even mopperen, even een leuk plaatje of filmpje, even een grap. Een van de beste foto's werd door Tim geplaatst, voorafgegaan door: 'Ik heb een boot gekocht.' Daarna volgde een foto van een heel klein bootje waar een enorm dikke man met ontbloot bovenlijf ingeperst zat.

4. De Middle Aged Men

Vrienden vallen elkaar niet lastig met redenen waarom ze niet zouden kunnen

Vijf oude vrienden die elkaar niet dagelijks zien maar wel regelmatig contact hebben, die een paar keer per jaar een avondje in de kroeg afspreken. We kennen elkaar van de voetbalclub, waar ik als enige nog speel, maar vooral van de vrijdagavonden in café Stof in de Amsterdamse Pijp. Jaren kwamen we daar elke vrijdag biertjes drinken.



Bijzonder aan deze groep is dat er nooit sprake is van een reünie. Het vertrouwen is groot. Als we elkaar zien wordt er wel gevraagd hoe het gaat en dan volgt een kort antwoord, maar nooit wordt er gevraagd: 'Waar woon jij nu?' of 'Hoeveel kinderen heb jij nu?' Dat weten we van elkaar, daar hoeven we het niet meer over te hebben.



We komen bij elkaar en dan is het altijd goed.



Nooit wordt er in deze groep over vrouwen gesproken. Afspraken zijn kort en duidelijk.



'Vrijdag zoveel januari wat drinken?'



Mogelijke antwoorden:



'Goed.'



'Goed.'



'Ik ben er.'



'Oké.'



Van verschillende vriendinnen-appgroepen weet ik - van horen zeggen natuurlijk - dat de teksten daar langer zijn en dat het moeilijk is tot een afspraak te komen. In die groepen passeren reacties die beginnen met:



'Ja maar...'



'Er is die avond een verjaardag van...'



'Op die dag hebben de kinderen...'



Opvallend: vriendinnen zeggen dat ze thuis moeten blijven en verantwoorden naar elkaar waarom ze niet kunnen. Vrienden vallen elkaar niet lastig met redenen waarom ze niet zouden kunnen; ze regelen gewoon dat ze die avond niet thuis zijn.

5. De splintergroep

De vrouwen weten heel goed wat er in die splinterbeweging gebeurt, ze hoeven dit alleen niet te zien

Ik zit in twee groepen die nauw met elkaar verbonden zijn: een vriendengroep uit Limburg en een afsplitsing daarvan waar alleen de mannen in zitten. Het verschil tussen die groepen is erg groot. De vriendenapp bestaat uit ongeveer twintig stellen, veelal met kinderen. Daarop verschijnen felicitaties als een van de groepsleden jarig is, opties voor avondjes uit, foto's van kinderen, info over familieleden die ziek zijn. Een echte gezinsgroep.



De mannenafsplitsing is heel anders. Daar vooral foto's van dikke auto's, grote borsten, harde teksten, pijnlijke grappen, en daaronder smileys met lachtranen. Op het eerste gezicht een vrijgevochten stoere mannengroep, maar deze groep is er niet alleen voor de mannen, deze groep ontziet tevens de vrouwen.



De groep is niet geheim. De vrouwen weten heel goed wat er in die splinterbeweging gebeurt, ze hoeven dit alleen niet te zien.