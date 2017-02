Door: Beatrijs Ritsema − 11/02/17, 11:00

Moderne manieren Beste Beatrijs,

Sinds een jaar of tien schenk ik mijn twee dochters het jaarlijkse belastingvrije bedrag van ruim 5000 euro. Met mijn jongste dochter is minimaal contact als gevolg van allerlei gestoord en liefdeloos gedrag. De laatste tijd word ik volledig door haar genegeerd. Zo langzamerhand vraag ik me af of ik hiermee door moet gaan en overweeg ik mijn schenkingen aan haar te staken. Met mijn andere dochter en kleinzoon is er uitstekend contact. Mijn vriend vindt 'gelijke monniken, gelijke kappen', maar ik krijg er steeds meer moeite mee. Een eenregelige bedankmail is zo het enige contact per jaar. Wat vindt u?

Weggegooid geld

Beste Weggegooid geld,

Ik denk dat u uw dochters beter gelijk kunt blijven begiftigen dan voor de ene de kraan dichtdraaien. Die geldschenkingen (met de warme hand) zijn behalve een cadeau ook een vorm van erfenisafhandeling. Stel dat u ophoudt met geld geven aan uw vervreemde dochter, dan zou zij in theorie na uw overlijden de gemiste schenkingen alsnog kunnen opeisen bij de afhandeling van uw erfenis. Of ze daarin slaagt staat niet vast, maar te verwachten valt wel dat zo'n situatie frictie en ellende tussen uw dochters zal geven. Dat zult u toch niet willen?



Afgezien daarvan is het natuurlijk veel belangrijker dat er een verzoening plaatsvindt tussen u en uw dochter. Is er niet een manier te vinden om het contact enigszins te herstellen? Al was het maar dat u elkaar een paar keer per jaar kunt zien zonder dat het op ruzie uitloopt. Misschien is er iemand in de familie die als bemiddelaar kan optreden. Uw andere dochter? Een vertrouwd familielid? Als het contact maar een klein beetje hersteld kan worden, zou het geldschenkingsprobleem niet meer aan de orde zijn. Doe moeite voor uw dochter, probeer het in orde te maken met haar!