Door: Sander Becker − 10/02/17, 10:59

© EPA. Slachtoffer Luhaka kreeg na zijn operatie bezoek van president Hollande.

Banlieues De gespannen toestand in de achterstandswijken van Parijs en andere steden beheerst opnieuw de Franse verkiezingscampagne. Aanleiding is het drama met Théo Luhaka.

De 22-jarige Fransman Théo Luhaka, slachtoffer van ernstig politiegeweld, krijgt van alle kanten steunbetuigingen. In de Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer, barstte dinsdag links en rechts applaus los toen premier Bernard Cazeneuve zijn 'solidariteit' en 'respect' voor Théo uitsprak. Diezelfde dag vereerde president François Hollande het slachtoffer met een bezoek van een half uur in het ziekenhuis.



Frankrijk is al een week in de ban van de 'affaire-Théo'. De gekleurde man werd afgelopen donderdag tijdens een identiteitscontrole tegen de grond gewerkt door vier blanke politieagenten in Aulnay-sous-Bois, een gemeente in de beruchte Parijse banlieue Seine-Saint-Denis. Een van de agenten gaf een venijnige stoot met zijn wapenstok in Théo's anus. Zijn endeldarm scheurde over een lengte van 10 centimeter open. Er was een spoedoperatie nodig.



Het incident werd door omstanders gefilmd en door de Franse krant Le Parisien op internet gezet. Een rel was geboren. Avond aan avond gingen bewoners uit de gekleurde wijk Aulnay de straat op. Bushokjes sneuvelden, auto's en prullenbakken gingen in vlammen op. De politie verrichtte tientallen arrestaties. Pas nadat Théo vanaf zijn ziekenhuisbed een oproep tot kalmte had gedaan, werd het iets rustiger.

Steun vanuit de politiek

De voorlopige conclusie die gisteren van het controleorgaan van de politie kwam was kortom: het was een ongeluk.

Tegen de agenten, alle vier geschorst, loopt een justitieel onderzoek. Drie van hen worden verdacht van grof geweld, de vierde van anale verkrachting. De laatste agent beweert dat de broek van het slachtoffer spontaan afzakte en dat de wapenstok per ongeluk dwars door de stof van de onderbroek heenschoot. Een ongeluk, kortom. Tot die voorlopige conclusie kwam gisteren ook het controleorgaan van de politie, de IGPN, na bestudering van de vage beelden. De onderzoeksrechter laat de video nu beeldje voor beeldje analyseren om duidelijkheid te krijgen.



Omdat de campagne voor de presidentsverkiezingen in volle gang is, springen de kandidaten bovenop de zaak. Vrijwel allemaal veroordelen ze het politiegeweld en benadrukken ze dat het recht zijn beloop moet krijgen. Het enige afwijkende geluid komt van Marine Le Pen, leidster van het rechts-populistische Front National. Zij weigert het politiegeweld te veroordelen omdat ze de context van het incident niet kent. "Mijn uitgangspunt", zegt ze, "is dat ik eerst de politie en de gendarmerie steun."



Door de affaire beginnen de banlieues alsnog een rol te spelen in de campagne. Tot dusver spraken de kandidaten er nauwelijks over, terwijl Frankrijk toch een hardnekkig probleem heeft met de grotendeels gekleurde wijken waar de inwoners en de politie op gespannen voet met elkaar leven.

Bezuinigingen

In 2005 kwam de kwestie volop in de aandacht toen er wekenlang rellen woedden in Seine-Saint-Denis. Aanleiding was de dood van twee jongeren met een migrantenachtergrond die geëlektrocuteerd waren toen ze voor de politie schuilden in een transformatorhuisje. Twee agenten die te weinig zouden hebben gedaan om de jongens te redden, werden in 2015 vrijgesproken.



Sindsdien heeft de overheid tientallen miljoenen geïnvesteerd in de renovatie van achterstandswijken. Maar tegelijkertijd werd de wijkpolitie wegbezuinigd. Bewoners uit de gevoelige wijken zijn nu hun aanspreekpunt kwijt. Bovendien wantrouwen ze de agenten die van buitenaf worden ingevlogen.

Wijkagent

Agenten voelen zich onmachtig tegen de grote groepen jongeren

Agenten zijn op hun beurt bang voor de inwoners van de banlieues. Ze voelen zich onmachtig tegen de grote groepen jongeren en krijgen geregeld stenen naar hun hoofd. In oktober raakten twee agenten nog zwaargewond door een molotovcocktail.



Agenten in de banlieues werken kortom op de toppen van hun zenuwen. En jongeren hebben geen geduld meer met het harde politieoptreden, dat ze als discriminerend ervaren. De 'wijkagent' duikt in de campagne nu ineens weer op als eenvoudige oplossing. Maar het is de vraag of die opgewassen zou zijn tegen de geëscaleerde problematiek.