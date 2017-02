Door: Seada Nourhussen − 09/02/17, 19:55

Ruim 300.000 Somalische vluchtelingen mogen van het Hooggerechtshof toch niet weggestuurd worden uit het Keniaanse kamp Dadaab. Nairobi gaat in beroep.

De Keniaanse regering heeft niet bewezen dat Somalië veilig is

De grote Somalische gemeenschap in de Keniaanse hoofdstad Nairobi vierde woensdag al feest omdat er in hun thuisland een nieuwe, als progressief bekendstaande president was gekozen. In een ander deel van Kenia, in het oostelijke vluchtelingenkamp Dadaab, moet vandaag ook opgelucht en blij gereageerd zijn op het nieuws dat het kamp in mei niet dichtgaat.



Het Keniaanse Hooggerechtshof heeft besloten dat dit grootste vluchtelingenkamp ter wereld, met 350.000 voornamelijk Somalische bewoners, niet gesloten mag worden. Volgens de rechter John Mativo heeft de minister van Binnenlandse Veiligheid zijn bevoegdheden overschreden toen hij in mei opdracht gaf voor de sluiting van het kamp dat in 1992 na het uitbreken van de burgeroorlog in buurland Somalië werd opgericht.



De rechter ziet het besluit als discriminatie en in strijd met de Keniaanse grondwet en internationale afspraken die vluchtelingen beschermen tegen terugkeer naar conflictgebieden. "De Keniaanse regering heeft niet bewezen dat Somalië veilig is", aldus de rechter.

'Springplank voor terroristische aanslagen'

Nairobi reageerde direct door te melden dat de regering in beroep gaat. "Het kamp heeft zijn humanitaire aard verloren en is verworden tot een springplank voor terroristische aanslagen en andere illegale activiteiten", stond er in een persverklaring.



Nairobi besloot tot sluiting vanwege de aanslagen van terreurbeweging Al-Shabaab. Die hebben hun werkterrein niet alleen in Somalië, maar ook in Kenia als vergelding voor de hulp die Keniaanse troepen de Somalische regering bieden in de strijd tegen Al-Shabaab.

Zo waren de grootste aanslagen in Kenia, die op winkelcentrum Westgate in 2013 en op de universiteit van Garissa in 2015, het werk van Al-Shabaab. De aanslagplegers kwamen deels uit Kenia zelf, waar ruim 2,5 miljoen Somaliërs wonen.



De Keniaanse regering voert om die reden al jaren een repressief beleid tegen Somalische Kenianen die vaak al generaties lang in Kenia wonen. Op zeker moment waren er razzia's gaande op Somaliërs die met honderden tegelijk van straat of uit huis opgepakt en dagen vastgezet in stadions om hun identiteit en activiteiten vast te stellen.



Of er ook aanslagplegers uit Dadaab komen is onduidelijk. Desondanks repte de persverklaring in opvallend Trumpiaanse bewoordingen over 'Kenianen eerst'. Om daarna weer taal te lenen uit een heel andere hoek, de beweging Black Lives Matter, met de term 'de levens van Kenianen doen er toe'.

Geld uit Europa

Ondanks waarschuwingen van mensenrechtenorganisaties lijkt Kenia lijkt stoïcijns te koersen op terugkeerregelingen

Critici denken dat het Kenia niet alleen om de binnenlandse veiligheid gaat, maar om geld uit Europa. Ze zouden dezelfde deals met de EU willen als Turkije, en inmiddels ook een hele reeks Afrikaanse landen, om migratie tegen te gaan. Het sluiten van Dadaab, dat Kenia herhaaldelijk heeft aangekondigd en uitgesteld, kan ook als een soort dreigement worden uitgelegd aan Europa: Anders komen ze jullie kant op.



Laetitia Bader, die voor Human Rights Watch uitgebreid onderzoek deed in Dadaab én in Somalië, zei vorig jaar in een interview met Trouw-correspondent Ilona Eveleens dat sluiting van de kampen Al-Shabaab juist in de kaart speelt. "Jongens en mannen die terug moeten naar Somalië, zonder huis, werk of inkomen, kunnen makkelijk ten prooi vallen aan de ronselpraktijken van de beweging. Somalische vluchtelingen die tijdelijk naar hun vaderland terugkeerden, berichten over agressieve werving door Al-Shabaab. "De beweging probeert vooral armen te paaien met een vast inkomen, voedsel en een onderkomen."



Ondanks waarschuwingen van mensenrechtenorganisaties lijkt Kenia lijkt stoïcijns te koersen op terugkeerregelingen. Volgens de autoriteiten zijn er tot nu toe ruim 50.000 Somaliërs vrijwillig teruggekeerd als onderdeel van een repatriëringprogramma in samenwerking met de Somalische overheid en de vluchtelingenorganisatie van de VN (Unhcr). Nairobi hoopt met de nieuwe president Mohamed Abullahi Farmajo op meer politieke stabiliteit in Somalië. En dus ook op meer terugkeer.