Analyse De verdeling van vermogens in Nederland is bijna onveranderd sinds 2001: de rijkste 10 procent bezit 726 miljard euro.

Ondanks de stijging van de huizenprijzen blijft de ongelijkheid in de verdeling van vermogen tussen rijke en arme Nederlanders groot. De 10 procent rijkste huishoudens bezat eind 2015 ruim 68 procent van al het vermogen. Op het totaal van 1062 miljard euro van alle huishoudens gaat het om 726 miljard dat in handen is van deze groep. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De armste 10 procent heeft een schuld van 65 miljard euro.

Totaal vermogen

De verdeling van vermogens in Nederland is sinds 2001 bijna onveranderd. Door de stijging van de huizenprijzen nam de scheefheid in de ongelijkheid in 2015 iets af. Sinds 2007 was deze juist toegenomen. De eigen woning vormt het grootste bestanddeel van het vermogen van veel huishoudens.



Voor de zeer vermogenden geldt dit niet of nauwelijks, omdat hun vermogen voor een belangrijk deel uit effecten of het bezit van de eigen onderneming bestaat. Daarom hebben veranderingen in prijzen van onroerend goed minder invloed op hun totale vermogen. Omdat woningen iets duurder zijn, hebben de minder rijke huizenbezitters in 2015 dus een kleine inhaalslag kunnen maken.



Het totale vermogen is in 2015 gestegen met 9 procent. Het doorsnee vermogen bedraagt per huishouden 17.300 euro. Volgens het CBS is dit de eerste stijging sinds het uitbreken van de economische crisis in 2008.

Internationaal

De rijkste 5 procent van de Nederlandse huishoudens bezitten zo'n 45 procent van het vermogen

Internationaal gezien is het vermogen in Nederland relatief ongelijk verdeeld. Uit een vergelijking van 17 landen binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) uit 2010 blijkt dat alleen in Oostenrijk en de VS de rijkste 10 procent een groter aandeel in het vermogen heeft dan in Nederland. Uit de Oeso-cijfers blijkt verder dat de rijkste 5 procent van de Nederlandse huishoudens zo'n 45 procent van het vermogen bezit en de rijkste 1 procent zo'n 24 procent.



Onderzoeker Peter Hein van Mulligen van het CBS relativeert de getallen. "In de cijfers is het vermogen dat Nederlanders bij pensioenfondsen en verzekeraars hebben gespaard, niet meegenomen. Dat gaat in totaal om een bedrag dat groter is dan het nu gemeten bezit." Zou dit wel worden meegenomen, wat het CBS nu niet kan, dan neemt de scheefheid in vermogen sterk af. Zo zijn er relatief veel Nederlanders met een substantieel geldbedrag bij pensioenfondsen, terwijl het bij pensioenfondsen gespaarde bedrag van de zeer rijken weinig aan hun vermogen toevoegt.



De verdeling van inkomens in Nederland is veel gelijker dan het vermogen. De 10 procent met de hoogste inkomens verdient ruim 24 procent van het totale inkomen.