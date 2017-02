Door: Maaike Bezemer − 08/02/17, 15:58

© Thinkstock.

De Opvoedvraag Dochter wil dolgraag een 'dip dye': geverfde haarpunten. Maar ze zit nog op de basisschool en kiest ook nogal heftige kleuren.

Dochter wil de onderkant van haar lange haar verven, mailt moeder. "Liefst lekker punkerig in blauw, turquoise en paars. Ze heeft alles uitgezocht en wil zelfs een deel betalen, want het is nogal prijzig." Moeder aarzelt. Toen haar andere dochter, inmiddels 15, ooit op de basisschool een klein lokje haar vuurrood verfde, kreeg zij best heftige reacties. En moeder ook. Op het schoolplein en van familie. Te jong vond men. Ze meenden dat zij het haar van haar dochter verpestte. "Ik die altijd zo vanuit de natuur opereerde; biologisch eten, ecozeep, zoveel mogelijk op de fiets." Moet moeder vasthouden aan eigen principes, of mag de 11-jarige beslissen?



Bij de 'Kinki-kappers' aan de Amsterdamse Haarlemmerdijk kan eigenlijk alles. Daar komen zelfs 8- en 9-jarigen om hun haar te verven. Plukjes, maar ook de hele onderkant, zegt kapster Renee Boons. Meestal zijn de moeders erbij. "Een keer heb ik een 4-jarige rood geverfd. Dat ging een beetje ver. Maar de moeder vond het goed."



Dat verven je haar verpest is alvast een mythe, zegt ze. "Geverfd haar is droger, maar nieuw haar groeit gewoon vers vanuit het hoofd. En bij kinderen verven we eigenlijk nooit de hele bos vanaf de hoofdhuid, we gebruiken altijd folies."

Alles is mogelijk

Onomkeerbaar

Ik denk dat ze haren verven bij een 11-jarige dus kunnen verbieden, al zijn daar gelukkig geen regels voor.

Een kind van 13, 14 kan goed zelf beslissen, vindt Renee. En ze vindt felle kleuren juist beter dan blond, bruin of highlights. "Dat past niet bij een jonge meid". Zelf was ze 12 toen ze een pakje paars bij het Kruidvat kocht. En nee, haar moeder was daar niet zo blij mee. "Maar het was mijn eigen zakgeld." Renee is nu 26, haar haar is oranje.



Zelf kunnen beslissen, betekent niet dat het ook mag. Volgens juriste Mariëlle Bahlmann van Defence for Children zijn ouders verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. "Ik denk dat ze haren verven bij een 11-jarige dus kunnen verbieden, al zijn daar gelukkig geen regels voor." Ouders moeten zorgen voor onderdak, voeding en kleding, dat mogen dus ook een caravan, biologisch dynamisch menu en broeken van de kringloop zijn. Het kinderrechtenverdrag zegt dat naarmate kinderen ouder worden, ouders meer rekening moeten houden met hun mening. Maar de meeste rechten krijgt een kind pas bij 12. Dan mag het zelf een identiteitskaart aanvragen, horen wat er medisch met hem aan de hand is en meepraten over de behandeling. De rechter móet de mening van een 12-jarige horen als zijn ouders gaan scheiden. Over een paar uiterlijke veranderingen bestaat wel wetgeving; een kind mag pas vanaf 12 jaar een tatoeage of piercing laten zetten, en alleen als de ouders toestemming geven en erbij zijn. Op hoofd, hals of handen, mag die tattoo trouwens pas na 16. Volgens Bahlmann is dat omdat deze veranderingen onomkeerbaar zijn. "Een gaatje in de oorlel mag wel jonger, dat kan dichtgroeien."

Consequenties

Moeder hoeft zich niet veel aan te trekken van andere moeders, maar kinderen van 11 zijn kwetsbaar.

Geverfde haren verdwijnen vanzelf. Toch is ontwikkelingspsycholoog Steven Pont voorzichtig. Hij vraagt zich af wat de 11-jarige beweegt. Gaat het om het effect? Wil ze af van de betutteling? Is het omdat anderen het ook hebben? "Dat laatste is een logische beweegreden, zegt hij. "Daar is de hele mode op gebaseerd, maar beter zou zijn als ze het doet omdat ze een original is, een expressief type dat haar persoonlijkheid aan het ontwikkelen is."



Ook dan moeten de ouders in de gaten houden of het meisje het kan 'dragen', vindt Pont, figuurlijk gesproken. "Moeder hoeft zich niet veel aan te trekken van andere moeders, maar kinderen van 11 zijn kwetsbaar." De mening van klasgenoten is belangrijk op die leeftijd. En pubers kunnen hard zijn. "We denken dat kinderen vooruitstrevend zijn, maar ze zijn hartstikke conservatief. In de groep is het vooral belangrijk dat je niet te veel opvalt."



Nou moeten we niet streven naar gemiddelden, zegt hij er meteen bij. "Je moet jezelf kunnen zijn. Maar 11-jarigen worden nog erg gedreven door impulsen, is dit meisje voorbereid op wat ze veroorzaakt?"



Zoals bij alle opvoedkwesties, begint het antwoord met een goed gesprek zegt de psycholoog. "Overziet ze de consequenties? Zou ze niet beter experimenteren met een spoeling?" Volgens Kinki-kapper Renee gaan ouders precies daarom akkoord met de dip: "Je kunt de onderste laag altijd afknippen."



