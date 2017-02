Door: Jeannine Julen − 08/02/17, 08:00

© arie kievit. Mei vorig jaar. Bij een eenoudergezin van Surinaamse afkomst in Rotterdam is net een voedselpakket bezorgd door de stichting House of Hope.

CBS-cijfers Veel kinderen met gescheiden ouders en werkloze vijftigplussers kwamen in 2015 onder de armoedegrens terecht, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het kind van de rekening is, als het om de crisis gaat, letterlijk nog een kind. Ruim elf procent van de minderjarigen uit een eenoudergezin leeft al minstens vier jaar onder de armoedegrens. Zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de financiën van Nederlandse huishoudens uit het jaar 2015.



Vaak gaat het om kinderen van wie de vader of de moeder in de bijstand zit, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. En nog vaker ontvangt die vader of moeder al langer dan vier jaar een bijstanduitkering. "Dan is het moeilijker om er weer uit te komen", aldus Van Mulligen.



Maar ook kinderen die niet opgroeien met gescheiden ouders, leefden in 2015 vaker onder de armoedegrens. In totaal telde het CBS toen 8000 kinderen van wie de ouders rond moesten komen van 1930 euro in de maand of minder. Bijna 4 procent meer dan een jaar eerder.

Geen schoolreisje

Ze krijgen niet elke dag een warme maaltijd, gaan niet standaard op schoolreisje, zijn vaak geen lid van een sportclub (...) Deel van de omschrijving van kinderarmoede

Wat houdt kinderarmoede in? Dat zocht het Verwey Jonkerinstituut bijna vier jaar geleden uit. De omschrijving luidt: ze krijgen niet elke dag een warme maaltijd, gaan niet standaard op schoolreisje, zijn vaak geen lid van een sportclub, en het vieren van hun verjaardag of op vakantie gaan zijn geen vanzelfsprekendheid. Meer dan de helft van de kinderen gaat naar de voedsel- of kledingbank en heeft ooit meegemaakt dat de elektriciteit of het water is afgesloten omdat de rekening te lang niet was betaald.



Een andere groep die op de rand van de armoede balanceert, is de werkloze vijftigplusser die maar moeilijk aan een baan geraakt, zegt Van Mulligen. Het percentage vijftigplussers dat maandelijks moet rondkomen van minder dan 1030 euro stijgt al sinds 2011. De rapste stijging is te vinden in de leeftijdscategorie 60 tot 64 jaar. Waar in 2011 nog 7,4 procent onder de armoedegrens zat, is dat vier jaar later al 9,9 procent. "In onze nieuwste cijfers zien we een lichte afname. De kans is dus groter dat hun inkomen stijgt, maar de vraag is of die trend doorzet. De vijftigers blijven een zorgelijke groep."

Rijke gepensioneerden

Maar het inkomen van Nederlandse huishoudens is niet alleen maar kommer en kwel. De bestedingen stijgen, het vermogen gaat mede dankzij de stijgende huizenprijzen weer omhoog en de gepensioneerden kunnen zich ondanks hun niet geïndexeerde aanvullende pensioenen tot de rijkste Nederlanders rekenen. "Van alle gepensioneerden zit maar 1 procent onder de armoedegrens. Daarbij hebben Nederlandse gepensioneerden het hoogste inkomen in Europa", zegt van Mulligen.

Marokkaanse Nederlanders

Van alle niet-westerse Nederlanders leven Marokkanen relatief het vaakst onder de armoedegrens. In 2015 kwam 15,4 procent van de Marokkaanse Nederlanders al langer dan vier jaar rond van minder dan 1030 euro in de maand. Een jaar eerder was dat nog 13,9 procent. Surinamers komen er van alle niet-westerse Nederlanders het best van af. Van hen leeft 7,9 procent langdurig onder de armoedegrens. Ter vergelijking: 2,1 procent van de autochtonen krijgt al vier jaar of langer een inkomen van 1030 euro of minder.