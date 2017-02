Door: Pieternel Gruppen − 07/02/17, 21:29

© afp. De Saydnaya-gevangenis in Syrië, zo'n dertig kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Volgens Amnesty International zijn hier in vijf jaar tijd vermoedelijk 13.000 mensen vermoord.

massa-executies Amnesty International schat dat in de periode 2011-2015 tussen de 5000 en 13.000 burgers zijn opgehangen in de Syrische Saydnaya-gevangenis.

De meest beruchte gevangenis van Syrië staat in een verlaten gebied zo'n dertig kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Vanuit de lucht zijn twee gebouwen te onderscheiden: een L-vormig wit gebouw en een rood gebouw met drie langwerpige uitsteeksels, door voormalige bewakers en ex-gevangenen ook wel omschreven als 'het Mercedes-wiel'.



Hoe het complex, dat gerund wordt door de militaire politie, er van binnen uitziet en wat zich er precies afspeelt is lastig te achterhalen. Journalisten, mensenrechtenactivisten en medewerkers van de Verenigde Naties wordt al jaren de toegang geweigerd.

Aan de hand van 84 getuigenissen, van onder andere ex-gedetineerden en voormalige bewakers, probeert Amnesty International in haar nieuwste rapport toch een beeld te schetsen van wat de gevangenen binnen de muren meemaken.

Tegen Assad

Het gevangeniscomplex herbergt zo'n tienduizend tot twintigduizend alleen mannelijke gevangenen, vooral burgers die ervan verdacht worden tegen het regime van Assad te zijn. Ze delen overvolle cellen, krijgen nauwelijks eten en drinken, hebben last van luizen, schurft en diarree. En ze worden massaal geëxecuteerd, zo schrijft de mensenrechtenorganisatie in het rapport 'Menselijk Slachthuis'. In de onderzochte periode, van september 2011 tot december 2015, zouden tussen de 5000 en 13.000 mensen in het geheim in de gevangenis zijn opgehangen. Dat zou wekelijks zijn gebeurd en gebeurt wellicht nog steeds, stelt Amnesty International.

Op de dagen van de executies worden de gevangenen aan het eind van de middag uit hun cel gehaald en wordt hun verteld dat ze naar een andere gevangenis zullen worden overgebracht.

In plaats daarvan worden ze naar de kelder in het rode gebouw gebracht waar ze gemarteld worden tot ze een 'bekentenis' hebben afgelegd. Vervolgens krijgen ze een 'proces' dat hooguit een paar minuten duurt.

's Nachts worden ze geblinddoekt in minibusjes overgebracht naar het witte gebouw, waar ze in de executiekamer in de kelder worden opgehangen, zo beschrijft de mensenrechtenorganisatie.

Geluidsherinneringen

Alleen de bewakers en beambten die direct bij de executies zijn betrokken en een aantal hoge Syrische ambtenaren zouden van deze praktijken afweten. Familieleden worden meestal niet op de hoogte gebracht van de dood van hun verwanten.



Van de martelingen zijn de gevangenen wel op de hoogte, omdat het geluid daarvan door het hele complex klinkt, concludeerde Forensic Architecture een half jaar geleden al. Deze groep wetenschappers verbonden aan een Londense universiteit hielp een handvol ex-gedetineerden hun geluidsherinneringen om te zetten in beelden. Op die manier probeerde ze een reconstructie van het gevangeniscomplex te maken.



De gevangenen krijgen nauwelijks licht in hun cel en worden regelmatig geblinddoekt. Ook moeten ze stil zijn, waardoor hun herinneringen vooral in geluiden zijn opgeslagen. Door het nabootsen van het geluid van voetstappen, dichtslaande deuren, geluid van water dat door pijpen stroomt, hebben de onderzoekers bijvoorbeeld geprobeerd afmetingen van cellen te achterhalen.

Martelwerktuig

"Bij het maken van de reconstructie realiseerden wij ons dat er niet alleen martelingen in het complex plaatsvinden maar dat het gebouw zelf ook al een martelwerktuig is", zei Eyal Weizman, directeur van Forensic Architecture destijds in de Britse krant The Guardian.

Ook wees hij erop dat een heel nauwkeurig beeld moeilijk te schetsen is, onder meer omdat getuigen last hebben van trauma's. Bovendien worden er maar weinig gevangenen vrijgelaten die over de gruwelijkheden binnen kunnen vertellen.



Internationale waarnemers moet-en daarom snel toegang tot Saydnaya krijgen, zodat ze onafhankelijk onderzoek kunnen doen naar de misstanden, concludeert Amnesty in zijn rapport. De leden van de VN-Veiligheidsraad moeten daar volgens de mensenrechtenorganisatie bij Syrië op aandringen.