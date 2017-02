Redactie − 07/02/17, 10:08

© thinkstock.

Scholen in Nederland moeten hun burgerschapsonderwijs sterk verbeteren. Volgens de Onderwijsinspectie gaat het al langere tijd niet goed met de pogingen om scholieren bij te spijkeren over typisch Nederlandse normen en waarden.

De waarden van de democratie moeten de kern van het burgerschapsonderwijs zijn

Aandacht voor burgerschap is sinds 2005 verplicht in het basis- en voortgezet onderwijs, maar scholen doen dat weinig doelgericht, concludeert de inspectie. Zo vertonen de activiteiten weinig verband, is er geen planmatige aanpak en formuleren scholen niet wat ze leerlingen willen leren.



Volgens de inspectie zijn de scholen van goede wil, maar slagen ze er niet goed in burgerschapsonderwijs vorm te geven omdat de wettelijke opdracht vaag is. Staatssecretaris Sander Dekker (onderwijs) wil dat scholen meer houvast krijgen. "Scholen worstelen met dit soort onderwijs. Ze hebben behoefte aan meer houvast en duidelijkheid. Daarom gaan we in de wet vastleggen dat leraren in de klas aandacht moeten geven aan onze kernwaarden."



Volgens Dekker is het belangrijker dan ooit om 'glashelder' duidelijk te maken wat Nederlandse kernwaarden zijn, en waarom vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid zo'n centrale plaats innemen in de Nederlandse samenleving. "Waarden die ons als Nederlanders met elkaar verbinden."

Moeilijke opgave

Jaar na jaar constateert de inspectie dat het scholen maar matig lukt vorm te geven aan burgerschapsonderwijs, terwijl dat ruim tien jaar geleden als opdracht aan scholen werd gegeven: scholen moeten - net als bij rekenen en taal - laten zien wat ze eraan doen en wat de vorderingen van hun leerlingen zijn.



De Onderwijsraad concludeerde in 2012 al in een rapport over dat burgerschap een moeilijke opgave is voor veel scholen. Ze hebben er te weinig kennis van, en zouden extra steun kunnen gebruiken. Ook uit ranglijsten die in opdracht van de Europese Commissie zijn opgesteld, bleek dat Nederlandse scholieren de vaardigheden die nodig zijn voor burgerschap veel minder onder de knie hebben dan jongeren in het buitenland.



Hoe dat anders kan? Allereerst door precies te bepalen waar het bij burgerschapsonderwijs om draait, stelde de Onderwijsraad. De geldende omschrijving van 'burgerschap' is sterk gekleurd door het integratiedebat van begin deze eeuw, met name door de angst dat islamitische scholen de integratie in de weg zouden staan. Het woord democratie komt in de huidige wetten en regels niet eens voor. Ten onrechte, vindt de Onderwijsraad, want de waarden van de democratie moeten juist de kern van het burgerschapsonderwijs zijn.