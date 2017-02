Door: Edwin Kreulen − 07/02/17, 06:30

© Gemma Pauwels.

Kan ook het nieuwe kabinet de ziekenhuiskosten in toom houden? Ja, maar dat vraagt offers, stelt zorgeconoom Guus Schrijvers.

Minister Edith Schippers kon eind vorig jaar de champagne opentrekken. De Rekenkamer gaf haar een pluim omdat ze de groei van de ziekenhuiskosten wist te beteugelen. Met de ziekenhuisbesturen sprak ze af dat ze de groei van het aantal behandelingen zouden beperken tot 1 procent, waar dat voorheen al snel 5 procent was.



De laatste jaren zorgt juist de curatieve zorg (ziekenhuizen en huisartsen) voor de groei van het hele zorgbudget. Vorig jaar gaf Nederland er bijna 46 miljard euro aan uit, tweederde van de totale zorgbegroting.



De afspraken lopen tot eind dit jaar en de opvolger van Schippers zal direct aan tafel moeten met de ziekenhuisbesturen die zich al tot de tanden hebben gewapend.

Mirakel

Met de vergrijzing is het logisch dat de zorgvraag stijgt. Maar er is nog veel winst te boeken. Zorgeconoom Guus Schrijvers

Het was een mirakel dat het lukte om de groei van de ziekenhuiskosten te beteugelen, zo zeiden drie ziekenhuisbestuurders al in deze krant, en ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen laat dat geluid horen. De uitgaven aan dure medicijnen groeien hard door en er is niemand die zegt dat patiënten moeten wachten tot die nieuwe middelen goedkoper zijn geworden. Dat gaat allemaal van het ziekenhuisbudget af terwijl zich daar juist meer patiënten melden, zeggen de ziekenhuizen. En vorige maand bleek dat de wachttijden bij de meeste poli's weer oplopen.



"Met de vergrijzing is het logisch dat de zorgvraag stijgt. Maar er is nog veel winst te boeken", zegt zorgeconoom Guus Schrijvers. De dokter mag dan patiënten na een operatie sneller naar huis sturen, er zijn nog te veel dure bedden. "In het huidige systeem hebben ziekenhuizen er baat bij om die bedden te vullen. Ze hebben grote uitgaven aan hun gebouwen", noteert Schrijvers. In het belang van de patiënt is dat niet, en in het belang van een nieuwe minister al helemaal niet.



Dit artikel gaat verder onder deze grafiek.

© Trouw.

Centraliseren

Veel ziekenhuizen hebben een spoedpost, terwijl dat niet altijd nodig is. Zorgeconoom Guus Schrijvers

Ziekenhuizen willen bovendien alles in eigen huis hebben, noteert de emeritus hoogleraar publieke gezondheid. "Er zijn nog steeds veel ziekenhuizen met een spoedpost en intensive care, terwijl dat niet altijd nodig is. De kwaliteit van veel behandelingen kan omhoog als je ze centraliseert, niet meer overal laat uitvoeren. Daarmee bespaar je ook op de kosten.



"Dat vergt wel een verandering van de Nederlandse mentaliteit. Patiënten moeten dan de kans accepteren dat je voor een ingewikkelde operatie niet meer in je eigen stad terechtkunt. Als dat beperkt blijft tot een paar bezoeken aan dat verre ziekenhuis, moet dat te doen zijn. Een deel van de gesprekken op de polikliniek kan ook via een beeldverbinding als Skype.



"Ik denk niet dat de ziekenhuizen staan te springen om dit onderling te regelen. Lokaal zal dat pijn doen. Het zal dan toch van de politici moeten komen, en die hebben wel wat uit te leggen aan de kiezer die verder moet reizen."