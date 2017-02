Door: Isabel Baneke − 06/02/17, 22:22

© thinkstock. Wat te doen als er naaktfoto's van je kind circuleren? "Adem in, adem uit, en probeer zonder oordeel een luisterend oor te bieden."

Alleen in ondergoed, of zelfs poedelnaakt: een op de vijftien pubers heeft weleens een pikante foto naar een online vriend verzonden. Dat is helemaal niet erg, stellen experts, tenzij de ontvanger de afbeelding doorstuurt naar anderen.

Op een feestje kwam een buurmeisje van Sarah (15) uit Oud-Beijerland een leuke jongen tegen. Ze raakten aan de praat, en na een paar glazen prik voegde ze hem toe op Snapchat. Via de populaire foto-app zonden ze elkaar sindsdien berichten. Of ze misschien een foto van zichzelf wilde sturen? Een beetje sexy graag, als dat mocht. In ondergoed, met haar hemdje tot boven haar borsten getrokken, schoot het buurmeisje een selfie. Ze versierde de foto met een paar gele strepen, en drukte op 'verzenden'.



Bijna een kwart van de jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar heeft weleens een pikante foto van een online vriend op zijn beeldscherm zien verschijnen. Een op de vijftien pubers, onder wie iets meer meisjes dan jongens, geeft toe zelf een naaktfoto of kiekje in ondergoed naar iemand anders te hebben gestuurd.



Morgen is het Safer Internet Day, en in het kader van deze jaarlijks terugkerende dag om veilig internetgebruik te stimuleren zijn twee online onderzoeken gedaan. Annemarie van Oosten, die aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde op de sexy selfies die jongeren elkaar op sociale media sturen, analyseerde het erotisch fotoverkeer onder ruim twaalfhonderd jongeren. Ook het Safer Internet Centre Nederland onderzocht het seksuele online gedrag van (duizend) twaalf tot zeventienjarigen, en stelde vragen aan hun ouders.

Naaktselfie

Sexting, wordt het maken en sturen van seksueel getinte foto's middels sociale media genoemd. Het gebeurt via Facebook, Whatapp, maar vooral met Snapchat, zo blijkt uit beide onderzoeken. "Snapchat is bij ons hét medium", legt Sarah uit. "En omdat jij de door mij gestuurde foto's daar maar maximaal tien seconden te zien krijgt, en de afbeeldingen bovendien niet worden opgeslagen, is dat de beste manier om naaktfoto's te sturen."



Maar veilig is Snapchat allerminst. Ontvangers kunnen een screenshot maken van de naaktfoto. Daar krijgt de zender wel een melding van, maar hij of zij kan er evengoed niks tegen doen. Of, zoals in het geval van het buurmeisje, kan er met een ander apparaat een foto worden gemaakt van de naaktselfie.



Tot haar grote schaamte gingen de blote borsten van het buurmeisje het hele dorp door, van de school tot de hockeyclub. "De jongen verspreidde de foto via de groepsapp van zijn team, en dat clubje stuurde hem weer door naar hun vrienden. Hij was de koning, en zij werd gezien als een dommerik, als een sletje. Eigenlijk de omgekeerde wereld natuurlijk."

Gezond experimenteergedrag

Snapchat is een soort vluchtig, gek dagboek: ook voor bloterige foto's. Marjolijn Bonthuis van ECP

Een ontwikkeling van deze tijd, noemt Marjolijn Bonthuis van het publiek-private 'platform voor de informatiesamenleving' ECP sexting. "Voor ouders die denken dat het een ver van hun bedshow is: het gebeurt. Snapchat is een soort vluchtig, gek dagboek: ook voor bloterige foto's. Dat is ook normaal, het kan gezond experimenteergedrag zijn waarmee een puber zijn seksualiteit onderzoekt."



Problematisch wordt het pas wanneer zo'n sexy foto zonder toestemming wordt verspreid. "En dat is schering en inslag, vooral bij zestien- en zeventienjarigen", zegt Bonthuis, die betrokken was bij het onderzoek van het Safer Internet Centre Nederland. "Heel naar eigenlijk, maar het heeft ook een voordeel: je weet dat jouw foto over binnen een paar weken in de vergetelheid raakt, dan is er weer iemand anders de klos."



Wees niet te spastisch over sexting, raadt ze ouders aan. "Vaders en moeders spelen een hele grote rol in de manier waarop jongeren met online-risico's omgaan." Hoe meer er gepraat wordt, hoe beter. "Ook wanneer er een naaktfoto van je kind rouleert. Adem in, adem uit, en probeer zonder oordeel een luisterend oor te bieden."



Omdat het onderwerp gevoelig ligt, wil Sarah alleen met haar voornaam in de krant. Haar achternaam is bekend bij de hoofdredactie.