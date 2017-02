Door: Nico de Fijter − 06/02/17, 15:03

© afp. Francis Sullivan, hoofd van de Australische Raad voor waarheid, gerechtigheid en herstel. Sullivan hield vandaag in Sydney een rede voor de koninklijke onderzoekscommissie naar kindermisbruik in instellingen. 'De hypocrisie ontneemt je de adem', zei hij.

"Als katholieken buigen wij vol schaamte ons hoofd", zei de woordvoerder van de rooms-katholieke kerk in Australië, kort nadat vandaag de resultaten van onderzoek naar seksueel misbruik in Australië bekend waren gemaakt.

Die resultaten zijn ronduit schokkend. Van de rooms-katholieke priesters in Australië heeft 7 procent zich tussen 1950 en 2010 schuldig gemaakt aan misbruik van kinderen. In sommige bisdommen vergreep zelfs 15 procent van de priesters zich aan minderjarigen.



Nog erger zijn de cijfers uit een aantal Australische katholieke kloosterordes. Bij de orde van Saint John of God Brothers zou 40 procent van de broeders kinderen hebben misbruikt.



De onderzoekscommissie vertelde dat tussen 1980 en 2010 bijna 4500 kinderen slachtoffer werden van seksueel misbruik in katholieke instellingen. Het misbruik vond plaats in meer dan duizend van deze instellingen. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers was ruim 10 jaar voor meisjes en ruim 11 jaar voor jongens. Tussen het moment van het misbruik en het moment waarop de slachtoffers ermee naar buiten durfden te komen, zat gemiddeld 33 jaar.

Rk-kerk 'werkte slecht mee'

© reuters. Een hoorzitting van de Australische koninklijke onderzoekscommissie naar kindermisbruik in instellingen.

Na jaren van debat werd de onderzoekscommissie vier jaar geleden ingesteld. Die deed onderzoek naar misbruik van minderjarigen in instellingen in Australië. Van alle gevallen van misbruik waar de commissie op stuitte, vond bijna 40 procent plaats in rooms-katholieke instellingen.



De commissie hekelde de wijze waarop de rooms-katholieke kerk zich tijdens het onderzoek opstelde. Op de vraag aan het Vaticaan om documenten te overleggen die informatie bevatten over Australische priesters die van misbruik waren beschuldigd, kreeg de commissie het antwoord dat dat 'mogelijk noch gepast' was. Ook de Australische bisdommen werkten niet goed mee, meldde de commissie.



De Australische rooms-katholieke kerk stelde wel een commissie voor waarheid, gerechtigheid en herstel in. De voorman van die commissie, Francis Sullivan, reageerde vandaag zeer geschokt op de cijfers. "Maar dit gaat niet om statistieken, dit gaat om kinderen. Deze uitkomsten staan haaks op het evangelie dat wij als kerk zouden moeten volgen."

Hypocrisie

Zolang de top van de kerk niet begrijpt dat de kerk en haar cultuur het echte probleem is, kan het niet worden opgelost. Francis Sullivan

Sullivan haalde hard uit naar de top van de rooms-katholiek kerk. "De hypocrisie ontneemt je de adem", zei hij. In plaats van kinderen te beschermen, waren kerkleiders druk doende om hun eigen belang en het imago van de kerk te bewaken. "Zolang de top van de kerk niet begrijpt dat de kerk en haar cultuur het echte probleem is, kan het niet worden opgelost."



Volgens Sullivan moeten priesters en broeders veel beter worden voorbereid op en begeleid in een celibatair leven. "Wij moeten door de knieën gaan en wij moeten ons door de slachtoffers de weg laten wijzen. Niet andersom. Laten we een nederige positie aannemen."