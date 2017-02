Petra Vissers en Jenda Terpstra − 05/02/17, 10:02

Jongeren die opgroeiden in een Europa zonder grenzen, laten van zich horen. Schudt Donald Trump een nieuwe protestgeneratie wakker? Drie jongeren uit 1993 - het jaar dat de Europese grenzen opengingen - aan het woord.

Mensen vertalen de situatie in de Verenigde Staten, en het gemak waarmee Trump decreten uitvaardigt, direct naar Nederland. Jacquelien van Stekelenburg, hoogleraar sociologie aan de Vrije Universiteit

Ze groeiden op in een Europa zonder grenzen, waarin douanes alleen bestaan op vliegvelden en de Europese Unie geld geeft om maandenlang in Spanje te studeren. Maar nu president Trump in het Witte Huis zit en Wilders rammelt aan de poorten van het premierstorentje, zien jonge twintigers dat verworvenheden onder druk staan.



Daarom stonden ze deze week op het Malieveld om te protesteren tegen het Amerikaanse inreisverbod voor burgers uit zeven islamitische landen en deden ze mee aan de vrouwenmars twee weken geleden."Mensen vertalen de situatie in de Verenigde Staten, en het gemak waarmee Trump decreten uitvaardigt, direct naar Nederland", zegt Jacquelien van Stekelenburg, hoogleraar sociologie aan de Vrije Universiteit.



Tel daar de schok van de Brexit bij op en de jongeren die gewend zijn zich vrij over de wereld te bewegen, zien ineens de mogelijkheid opdoemen dat dit binnen afzienbare tijd niet meer kan. Trump morrelt met zijn decreten aan de vrije wereldhandel en aan het ideaal van onbegrensde mogelijkheden om te werken en te studeren in het buitenland.

Verrechtsing

De ironie wil dat het juist de verrechtsing van twintigers is die hun linkse leeftijdgenoten de straat op stuwt.

Van Stekelenburg werkte vier jaar lang aan een Europees project over demonstraties. Zij verwacht dat de protesten van de afgelopen weken nog maar het begin zijn van een hele reeks. En die wordt niet alleen gevoed door de generatie die in de jaren tachtig de straat op ging tegen kernwapens.



De ironie wil dat het juist de verrechtsing van twintigers is die hun linkse leeftijdgenoten de straat op stuwt. "Het mechanisme werkt als volgt", zegt Van Stekelenburg. "Linkse mensen gaan eerder de straat op dan rechtse mensen. En als de regering rechts is, gaan linkse mensen nog vaker protesteren." Rechtse mensen laten hun onvrede vaker blijken in het stemhokje.



De jongeren die opstaan tegen politici die grenzen willen sluiten of inreisverboden instellen, zijn inderdaad over het algemeen links en hoogopgeleid. De gemiddelde twintiger is rechtser dan tien jaar geleden, zegt Peter Kanne van I&O Research. Hij deed onderzoek naar de politieke voorkeur van jongeren tussen de 18 en 25.

Harde scheidslijn

Sinds 2007 is de jeugd echt pessimistischer geworden. Peter Kanne, I&O research

"Sinds 2007 is de jeugd echt pessimistischer geworden", zegt Kanne. Waren toen PvdA en SP nog het populairst, nu zijn dat de VVD en PVV. "De Britse premier Winston Churchill schijnt ooit te hebben gezegd: wie in zijn jeugd niet links is, heeft geen hart en wie als volwassene niet rechts is, heeft geen verstand", grapt hij. "Dat gaat voor Nederlandse jongeren dus niet op. Die beginnen al rechts."



Dat komt volgens Kanne enerzijds doordat het voor hen vaak moeilijk is een baan of huis te vinden en anderzijds door de dreiging die ze ervaren wegens terrorisme of immigratie. Veel jonge twintigers zijn angstig. Uit onderzoek dat Kanne deed voor maandblad Vrij Nederland blijkt dat bijna de helft van die groep bang is dat in Nederland een oorlog uitbreekt.



Daar komt bij dat het verschil tussen de manier waarop lager- en hogeropgeleiden naar de wereld kijken bij de twintigers groter is dan bij de rest van Nederland. "Die scheidslijn is hard", zegt Kanne. "Ik kan me voorstellen dat het daarom voor jonge mensen nog belangrijker is om de eigen gemeenschap te beschermen."



Een deel van hen wil dat doen door de grenzen sluiten, een ander deel juist door ze open te houden. Dat is 'de elite' die wordt aangevallen door de Trumps van deze wereld. Zij voelen zich uitgedaagd, zegt hoogleraar Van Stekelenburg. "De polarisatie zorgt voor woede en frustratie. Ook dat zorgt ervoor dat mensen de straat opgaan."

Lizanne Gille (24) woont in Utrecht en studeert conservatorschap

"Ik schrik erg van Trumps inreisverbod, ook omdat ik geloof dat deze beweging van landsgrenzen optrekken groter kan worden. Net als in Amerika is hier in Nederland een groep boze mensen die zich niet gehoord voelt. Ze zijn bang om hun identiteit te verliezen. Jongeren om mij heen worden zich nu bewust dat ze hun vrijheid moeten verdedigen.



Wij zijn opgegroeid in een wereld waarin vrij reizen vanzelfsprekend is. Dat gevoel van vrijheid staat nu onder druk, dat hoor ik overal. Sinds de vluchtelingencrisis is er als het ware een nieuwe protestgeneratie. We debatteren in social media, bij etentjes, onderling in vriendengroepen.



Jongeren zijn bereid de straat op te gaan. Ze protesteren tegen Trump, lopen mee met de Women's March. Hoe meer rechtspopulisten, hoe harder de jongeren zullen reageren. Dat is ook onze verantwoordelijkheid vind ik; een soort idealisme verdedigen. We willen onze vrijheid behouden."

Wouter Bouman (23) uit Amsterdam studeert Europese Studie

"Met de trein ben je zo in Brussel, zonder paspoort. En als je naar Boedapest gaat, houdt niemand je onderweg tegen. Open grenzen zijn voor mijn generatie vanzelfsprekend. Ze zijn er wel, maar je bent er zo overheen. Ik ben niet bang dat Trumps inreisverbod onze open grenzen bedreigt. Vorig jaar was dat eerder aan de orde, tijdens de vluchtelingencrisis.



Ik voel dus ook geen behoefte om te protesteren tegen Trump. Zijn beleid gaat mij niet direct aan. Ik stem meestal rechts en ik merk dat het vaak de linkse mensen zijn die willen protesteren. Naar mijn idee wordt het protest tegen Trump ook flink gehyped. Mensen die er niet veel vanaf weten, doen ook mee.



Ik vind dat het aan de Ruttes van deze wereld is om een mening over Trumps beleid te hebben. En aan de landen die geboycot worden. Niet aan mij. Ik denk ook niet dat Trump zit te wachten op de mening van Nederlandse jongeren die de straat opgaan."

Sarah Maria Elvira (24) uit Amsterdam werkt als muziekredacteur bij de streamingsdienst Deezer

"Voor vrienden met een dubbele nationaliteit is het plotseling niet meer vanzelfsprekend dat zij vrij kunnen reizen. Onbegrijpelijk vind ik dat. Eén vriend is half Somalisch en heeft een modelabel. Hij kan de VS niet meer in. Hetzelfde geldt voor een Iraanse vriend met een platenmaatschappij. Dit zijn normale jongens die worden belemmerd in hun werk.



Als ik niet meer kan reizen heeft dat een impact op alles wat ik doe. Reizen is cruciaal in de muziekindustrie en voor mijn gevoel van vrijheid. Als dat wegvalt voel je je in één klap minderwaardig. Ik vind het goed dat mensen protesteren tegen het seksisme en racisme van Trump. Zo laten we samen zien dat we dit niet willen. De ontwikkelingen in de VS zijn supergevaarlijk voor de hele wereld.



Wilders juicht Trump toe, die de grenzen dichtgooit. Ik hoop dat mensen in Nederland zien hoe gevaarlijk dit is en dat ze zich op tijd bedenken. Ik ben voor een zesde deel Indonesisch. Soms denk ik: straks word ik de dupe van zulke maatregelen."