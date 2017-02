Door: Romana Abels − 04/02/17, 07:22

© anp. Een man demonstreert tegen de discriminatie van homo's. Het is al langer de wens van PvdA, D66 en GroenLinks dat het verbod op discriminatie van mensen met een 'handicap' en 'hetero- of homoseksuele gerichtheid' expliciet in de Grondwet wordt gezet.

Grondwet De Tweede Kamer is voor aanpassing van artikel 1 van de Grondwet. Ook seksuele gerichtheid en handicap moeten genoemd worden.

Sommige willen artikel 1 juist soberder. Er zou alleen moeten staan dat 'discriminatie op welke grond dan ook' niet mag

Iedereen in de politiek is tegen discriminatie van homo's of mensen met een handicap, maar toch is het een onderwerp van politieke discussie. De vraag die op tafel ligt, is hoe het discriminatieverbod het sterkst is: als alle groepen die discriminatie ervaren expliciet in de Grondwet worden vermeld, of als die Grondwet discriminatie alleen in algemene zin verwerpt.



Het COC, de belangenvereniging van LHBTI'ers (lesbiennes, homo's, biseksuelen, transgenders en interseksuelen) is al een week of wat in een overwinningsstemming. Sinds het CDA-congres half januari besloot het verkiezingsprogramma aan te passen, is er een Kamermeerderheid voor aanpassing van artikel 1 van de Grondwet. Daar moet van D66, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, SP en nu dus ook het CDA expliciet in komen te staan dat discriminatie op grond van seksuele gerichtheid of handicap verboden is. Ook 50Plus en de Partij voor de Dieren zijn daar voorstander van.



Op dit moment staat in de Grondwet dat discriminatie 'wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook' niet is toegestaan. Het is al langer de wens van PvdA, D66 en GroenLinks dat het rijtje wordt uitgebreid met de woorden 'handicap' en 'hetero- of homoseksuele gerichtheid'. Nu lijkt het moment gekomen om een initiatiefwet uit 2010 die zo'n uitbreiding beoogde, alsnog door de Kamer te loodsen, maar daarvoor rest nog te weinig tijd voor de verkiezingen.

Zaak van de lange adem

Het COC is overigens voorstander van 'een meer LHBTI-inclusieve formulering' dan in het oorspronkelijke initiatiefvoorstel staat. Wat die moet zijn, is nog niet duidelijk. Het is ook nog maar de vraag of de partijen die nu voorstander zijn van de grondwetswijziging na verkiezingen weer een Kamermeerderheid hebben. Want er zijn ook politici die stellen dat Artikel 1 juist soberder moet - dat er alleen zou moeten staan dat 'discriminatie op welke grond dan ook' verboden is. Dat is bijvoorbeeld de mening van de VVD, namens wie fractievoorzitter Halbe Zijlstra dat gisteravond bij een debat nog kenbaar maakte.



Sowieso is het een zaak van de lange adem. Ook al is er na de verkiezingen een meerderheid voor het voorstel, dan kan de Grondwet nog niet direct veranderd worden. Daarvoor moet een volgende Tweede Kamer, dus nadat er opnieuw verkiezingen zijn gehouden, er nog eens over beslissen.