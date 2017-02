Door: Edwin Kreulen − 03/02/17, 17:08

Petitie Ze voelen 'morele weerzin' om het leven van een 'weerloos mens' te beëindigen. Een groep artsen roept collega's op een petitie te ondertekenen waarin staat dat men geen euthanasie wil verlenen aan iemand met vergevorderde dementie die niet meer kan bevestigen dat hij of zij dood wil.

Onder hen de bekende psychiater Boudewijn Chabot. Huisarts Jaap Schuurmans organiseert de petitie die vanaf morgen 12 uur online gaat en ondertekend kan worden.



Waarom dit initiatief?

"We constateren dat de cultuur in Nederland steeds verder is verschoven. Inmiddels dringt die cultuur artsen ook op euthanasie te verlenen aan mensen die niet meer wilsbekwaam zijn, zoals de patiënt met vergevorderde dementie. Er zal altijd een grijs gebied blijven. Maar we willen een signaal geven dat we die druk moeten weerstaan, aan collega's maar ook aan de rest van de samenleving."



Vorige week werd een arts berispt omdat de wilsverklaring van een patiënt niet duidelijk genoeg was. Als die wel duidelijk is, blijft u dan tegen? Het is dan toch de wens van de patiënt?

"Jazeker, want ook daarin is iets fundamenteels verschoven. Artsenorganisaties als de KNMG vinden het niet meer nodig dat de patiënt in dat geval nog een keer bevestigt dat men instemt met de euthanasie. Wij vinden dat wel nodig. Anders komt het neer op het doden van een weerloos mens, en dat moeten we niet willen. De KNMG zou daar veel meer duidelijkheid over moeten bieden. Nu worden artsen voor het blok gezet, zoals je ook ziet in de zaak waarin de euthanasie door een verpleeghuisarts als onzorgvuldig werd beoordeeld."

Als de wens niet meer bevestigd kan worden in woord of gebaar, dan vinden wij dat euthanasie niet meer mogelijk is.

Maar die patiënt kan het ene moment instemmen met de euthanasie, en er daarna niets meer van willen weten.

"Het klinkt keihard, maar als die wens niet meer bevestigd kan worden in woord of gebaar, dan vinden wij dat euthanasie niet meer mogelijk is. Het kan in ieder geval niet meer goed worden uitgevoerd door een arts."



Euthanasie kan bij dementie alleen maar voordat men wilsonbekwaam wordt.

"Als men het later niet meer kan bevestigen, zou dat inderdaad de consequentie moeten zijn. Het is een taak voor patiënt en bijvoorbeeld de huisarts om niet alleen een goede wilsverklaring op te stellen, maar ook om regelmatig contact te houden. Zodat voorkomen kan worden dat iemand wilsonbekwaam in het verpleeghuis belandt terwijl er eigenlijk een euthanasiewens is."



Hoeveel ondertekenaars heeft u?

"Inmiddels tien collega's die allen een bedrag doneren, en we mikken op honderd artsen zodat we met een grote advertentie ons standpunt duidelijk kunnen maken."



