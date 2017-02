Door: Beatrijs Ritsema − 04/02/17, 08:22

© ThinkstockPhotos. Is een compliment maken over een decolleté ok?

Complimenten Beste Beatrijs,



Onlangs nam een leidinggevende in het verzorgingstehuis waar mijn vader (92) verblijft me even apart om te bespreken dat vader zich soms te veel vrijheden permitteert in de omgang met vrouwen. Als voorbeeld werd genoemd dat hij te lang in het decolleté van een personeelslid gekeken zou hebben. Mijn vader is in zijn laatste jaren heel open, teder en zacht. In het contact met zijn geliefden uit hij dat fysiek door het vasthouden van je hand en het strelen van je gezicht. Het komt me dan ook overtrokken voor dat zo'n liefdevol iemand als ontremd beschouwd wordt. Toen ik dit met mijn vrouw besprak, kwamen we erop uit dat vrouwen in onze cultuur meer of minder nadrukkelijk hun vrouwelijkheid kunnen etaleren door het decolleté, maar dat mannen daar alleen tersluiks een blik op kunnen slaan. Is het gepast om een vrouw een compliment te maken over haar decolleté? Hoe luidt de etiquette hiervoor?



De codes van het decolleté

Beste De codes van het decolleté,



Het is een willekeurige man die getroffen wordt door de schoonheid van een decolleté niet toegestaan om de betreffende vrouw daar complimenten over te maken. Elke opmerking tegen een vrouw over haar borsten (wat zijn ze mooi! wat zijn ze groot! zijn ze echt?) wordt als grensoverschrijdend beschouwd. Door sommigen zelfs als seksuele intimidatie. De code is: het zwijgen ertoe doen.



Openlijk staren geldt als not done. Dat de blikken van omstanders afdwalen naar geëtaleerde borsten is overigens onvermijdelijk. Zowel de blikken van mannen als die van vrouwen. Een decolleté heeft een sterke signaalfunctie en werkt als magneet voor de ogen. Daarom wordt deze dracht in toenemende mate niet geschikt geacht voor de werkvloer.



In hun vrije tijd, op straat, op feestjes, in het uitgaansleven kunnen vrouwen aantrekken en uittrekken wat ze willen. In serieuze omstandigheden (alles wat met werk en school te maken heeft, dus ook in verzorgingshuizen) kunnen vrouwen beter geen decolleté dragen, omdat dat afleidt van wat er op de agenda staat, namelijk werk. Het valt uw vader op geen enkele manier kwalijk te nemen dat hij zich te buiten gaat aan eye candy van het zorgpersoneel. Als verzorgenden daar problemen mee hebben, moeten zij zich zakelijker kleden.