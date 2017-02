Door: Beatrijs Ritsema − 05/02/17, 12:38

© ThinkstockPhotos. Naar wie moet de rouwkaart allemaal?

Ongemak Beste Beatrijs,



Mijn ouders zijn ver in de tachtig en laatst spraken we erover hoe ze hun uitvaart geregeld willen zien. Van beide families is niet veel overgebleven. Er zijn nog wel de nodige neven en nichten, maar met hen hebben mijn ouders weinig tot geen contact meer. Zij stellen dan ook geen prijs op hun aanwezigheid bij het afscheid. Ik stelde voor hun alleen een kennisgeving van het overlijden te sturen zonder informatie over de uitvaart. Mijn ouders beschikken niet meer over hun adressen, maar die kunnen wel worden achterhaald. Die moeite willen zij echter, gezien de (veronderstelde) desinteresse van de neven en nichten, niet nemen. Ik vind dat niet juist, omdat het hier een formaliteit betreft, die je correct moet afhandelen. Mijn ouders en mijn zus vinden dat je juist je gevoel moet laten spreken en dat je zelf moet bepalen wie er bericht krijgt en wie niet. Wat schrijft in dit geval de etiquette voor?



Naar wie moet de rouwkaart?

Beste Naar wie moet de rouwkaart,



Formeel gesproken zijn het de nabestaanden die de regie voeren over een uitvaart en niet de overledene. Wel doen zij natuurlijk hun best om de plechtigheid in de geest van de overledene te organiseren. Nabestaanden zullen geen mensen uitnodigen met wie hun dierbare op voet van oorlog stond. Maar voor de rest is het gebruikelijk om iedereen uit te nodigen die enige band met de overledene had. Ook als die band van tientallen jaren her stamt. Een uitvaart is niet het moment om met de natte vinger onderscheid te maken tussen mensen met interesse en mensen van wie wordt vermoed dat ze geen interesse hebben. Alle vrienden, kennissen, familieleden horen in principe welkom te zijn om afscheid te nemen, en als verre familieleden of oude kennissen niet geïnteresseerd zijn, kunnen ze zelf beslissen om weg te blijven. Die beslissing moet niet voor hen worden genomen.



De situatie dat sommigen wel uitgenodigd zijn en anderen niet (terwijl die wel hadden willen komen) moet vermeden worden. Als er van oude contacten geen adressen bekend zijn, hoeft u trouwens niet van tevoren, als er nog niemand dood is, speciale moeite te doen om die te achterhalen. Wanneer het moment daar is, kunt u een rouwadvertentie in de krant plaatsen met tijd en plaats van samenkomst. Als de familieleden van wie u nog wel een adres hebt, een rouwkaart krijgen, spreekt de combinatie rouwkaart-krantadvertentie zich vanzelf rond in de familie.