Door: Beatrijs Ritsema − 04/02/17, 18:02

© Thinkstock. Kan ik zomaar de appgroep verlaten?

Moderne Manieren WhatsApp heeft een functie voor het maken van groepen, waardoor je met meerdere gebruikers tegelijk een gesprek kunt voeren. Heel handig voor een vriendinnengroep, voor mijn naaste familie, en een paar andere afgepaste groepjes. De laatste tijd word ik steeds meer overspoeld met irrelevante appjes. In mijn straat-appgroep wensen sommige buren elkaar dagelijks per app goedemorgen, ondanks de duidelijke afspraken die zijn gemaakt om alleen relevante informatie met elkaar te delen. Een schoonfamilie-appgroep levert bij elke familiebijeenkomst weer tientallen berichtjes op over de files op de weg. Me afmelden voor de groep voelt onbeleefd. Bovendien staat er bij tijd en wijle informatie in die ook voor mij van belang is. Hoe kom ik onder deze stortvloed aan appberichten uit zonder onbeleefd te zijn en zonder belangrijke informatie te missen?



Te veel ruis

Beste Te veel ruis,



Als negentig procent van de rondgestuurde appjes in een bepaalde groep niet van belang voor u is, kunt u gerust de app-groep verlaten. Zo'n buurtgroep lijkt daarvoor in aanmerking te komen. U hoeft zich daarvoor niet te verontschuldigen. Als u zich stilletjes terugtrekt, zullen ze het niet eens in de gaten hebben. Bij groepen waar u niet uit wilt, omdat er af en toe iets relevants in staat, zit er niets anders op dan ongewenste onzinberichten negeren. U kunt proberen uw groepsgenoten op te voeden dat ze moeten ophouden met het verspreiden van irrelevante mededelingen, maar te vrezen valt dat het u niet zal lukken, omdat veel mensen ervan overtuigd zijn dat alles wat zij uitzenden vanzelfsprekend de moeite waard is. Het gemak waarmee een persoon die niets beters te doen heeft en zich verveelt een hele groep tegelijk kan bestoken nodigt uit tot het produceren van spam. Wie de informatieve goudklompjes eruit wil vissen moet door de spam heen ploegen. Het is niet anders.