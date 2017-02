redactie − 03/02/17, 13:15

© anp. Korpschef Erik Akerboom.

Korpschef van de Nationale Politie Erik Akerboom zegt dat een op de vijf nieuwe agenten die instromen een migratieachtergrond hebben. Die aanwas is in zijn ogen "nog onvoldoende, maar wel een verdubbeling ten opzichte van twee jaar terug''. Akerboom heeft een speciale functionaris aangesteld om het 'diversiteitsbeleid' in daden om te zetten.

Akerboom meent dat de inspanningen om meer mensen met een migratieachtergrond bij de Nationale Politie te krijgen "voorzichtig vruchten beginnen af te werpen''. Volgens de korpschef is er "nu beweging, en die beweging gaan wij versnellen.''



De korpschef reageert op een interview van de commissaris in Noord-Nederland, Max Daniel, die vandaag in de Volkskrant stelde dat de politie meer mensen met een multiculturele achtergrond moet aannemen. Van hen moeten er bovendien meer doorstromen naar de top. Daniel denkt dat een gebrek aan afspiegeling van de samenleving in het korps gevolgen heeft voor het vertrouwen in de politie. Van de mensen in de hoogste politieleiding is de Nederlands-Indische Daniel de enige met een niet-westerse achtergrond.



Akerboom zegt zich te herkennen in het verhaal. "Er is de afgelopen jaren te weinig bereikt als het gaat om het diverser maken van de politie", vindt hij. "De toenemende polarisatie in de samenleving zie ik ook om mij heen. Dat is een extra reden om echt werk te maken van meer diversiteit binnen het korps."



In een verklaring op de website van de Nationale Politie is Akerboom, die vorig jaar maart als korpschef werd aangesteld - kritisch op zijn voorgangers. Onder meer op Gerard Bouman, die in juli 2015 na de veelbesproken dood van arrestant Mitch Henriquez ook al constateerde dat de politie meer agenten van verschillende etnische achtergronden moest werven. Akerboom daarover: "Bij mijn aanstelling vorig jaar constateerde ik dat wij eigenlijk weer opnieuw beginnen met ons landelijk diversiteitsbeleid."

'Operationele noodzaak'

Je ziet meer, je hoort meer en je begrijpt het beter. Daar worden we een betere politie van. Het leidt tevens tot een verandering in de politiecultuur zoals we ook zagen bij de vele vrouwen en zijinstromers die inmiddels in ons korps werken. Korpschef Erik Akerboom

Cijfers over het aantal mensen met een niet-westerse migratieachtergrond dat bij de politie werkt zijn officieel niet beschikbaar, omdat er niet op basis van etniciteit mag worden geregistreerd. Vorig jaar vroeg de politie wel aan kandidaten die zich hadden aangemeld bij de Politieacademie - maar nog niet waren aangenomen - of zij vrijwillig wilden invullen of een van de ouders in het buitenland is geboren.



Uit de cijfers die deze krant toen publiceerde bleek dat voor de opleiding tot surveillant, hoofdagent of rechercheurs in totaal 383 mensen waren geselecteerd, van wie 17 procent een migratieachtergrond had. Dat is aanzienlijk meer dan in voorgaande jaren; in 2015 ging het om 12,1 procent.



Het aandeel mensen met een niet-westerse migratieachtergrond (onder meer Marokkaanse en Turkse Nederlanders) is zelfs bijna verdubbeld: de afgelopen jaren schommelde dat cijfers rond de 6 procent, in de groep nieuwe studenten heeft 13 procent een niet-westerse migratieachtergrond.



De politie voorspelde vorig jaar dat de lijn wordt doorgezet en richting de 20 procent mensen met een migratieachtergrond gaat.



Akerboom noemt een divers samengesteld korps 'een operationele noodzaak'. "Je ziet meer, je hoort meer en je begrijpt het beter. Daar worden we een betere politie van'', aldus de korpschef. "Het leidt tevens tot een verandering in de politiecultuur zoals we ook zagen bij de vele vrouwen en zijinstromers die inmiddels in ons korps werken.''



Minister van veiligheid en justitie Stef Blok vindt dat het politiekorps qua samenstelling een goede afspiegeling is van de huidige samenleving, zo stelde hij in een reactie. In het instellen van harde quota zei hij niet te geloven. "Dat roept de dreiging over je af dat je concessies gaat doen op andere gebieden'', zei Blok.