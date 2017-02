Door: Ingrid Weel − 03/02/17, 08:44

Verzuim Werknemers in vaste dienst verzuimen twee keer zoveel als werknemers met een tijdelijk contract. Ook uitzendkrachten en oproepkrachten zijn minder vaak ziek.

Volgens TNO komt dit deels doordat er bij werknemers met een flexibel contract wordt geselecteerd op hun gezondheid

Tijdelijke krachten melden zich minder vaak ziek dan mensen met een vast dienstverband. Het verzuim onder werknemers met een tijdelijk contract ligt net boven de 2 procent. Het ziekteverzuim bij vaste krachten ligt op 4 procent: gemiddeld vier van de honderd werkdagen zijn ze afwezig. Dat staat in de Arbobalans 2016 van onderzoeksinstituut TNO.



Ook oproepkrachten, invallers, uitzendkrachten, ondernemers en zelfstandigen zonder personeel (zzp) hebben veel minder ziektedagen dan de collega's met een vast dienstverband. Volgens TNO komt dat deels doordat er bij werknemers met een flexibel contract wordt geselecteerd op hun gezondheid.



Heeft een tijdelijke kracht zich vaak ziek gemeld, dan zal hij niet zo snel weer worden gevraagd voor een nieuw flexibel contract, meldt de Arbobalans. En als iemand ziek is terwijl hij even zonder baan zit, zal hij natuurlijk ook niet worden ingezet op een nieuwe werkplek. Bovendien zijn tijdelijke krachten veelal jong en daarmee gemiddeld genomen gezonder.



Bij ondernemers en zzp'ers telt het volgens TNO mee dat zij zelf direct financieel nadeel hebben als ze afwezig zijn. Er is dus een sterke prikkel om te werken. Eerder maakten de bedrijfsartsenkoepel al bekend te weten dat zeker de helft van de ziekte werknemers medisch gezien niets mankeert.

Vrijheid

In de zorg en in het onderwijs balanceert een kwart van al het personeel op het randje van een burn-out

Een andere reden waardoor ondernemers minder verzuimen, is dat zij meer vrijheid hebben, oftewel meer gelegenheid om het werk in te richten op een manier die hen goed uitkomt. Zo kunnen ze er zelf voor zorgen dat ze niet te zwaar belast worden. Een hoge werkdruk leidt vaak tot psychische klachten. Zzp'ers geven aan weinig werkdruk te ervaren. Ze denken ook positiever over hun eigen functioneren dan werknemers in vaste dienst.



Maar liefst 44 procent van de werknemers ervaart geen of weinig vrijheid in zijn baan, staat in het rapport. Ook kampen ze met hoge eisen van de werkgever. In de zorg en in het onderwijs balanceert een kwart van al het personeel op het randje van een burn-out.



Maar ook buschauffeurs, treinbestuurders, politie, brandweer en bewakers kampen met behoorlijk wat stress in hun werk. In totaal geeft 14 procent van de werknemers in vaste dienst aan serieuze burn-outklachten te hebben. Bij zzp'ers ligt dat op 7 procent, weet TNO.

Psyhische klachten

Er overlijden in Nederland volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar schatting ruim vierduizend mensen als gevolg van ziekten door ongunstige arbeidsomstandigheden. Negenhonderd van hen zijn nog werkend, de andere 3200 al gepensioneerd. Werkgerelateerde kanker is met 2700 gevallen de belangrijkste doodsoorzaak.



Beroepsziekten veroorzaken ook veel extra verzuim. Op jaarbasis veroorzaken beroepsziekten naar schatting - want een goede registratie ontbreekt - bijna 3,5 miljoen verzuimdagen door overspannenheid en burn-out, ruim 1 miljoen dagen door arbeidsgerelateerde depressie en bijna 800.000 dagen door rugaandoeningen als gevolg van het werk.

Bij psychische klachten duurt het verzuim het langst. Gemiddeld zijn deze werknemers drie maanden uitgeschakeld. Griep en verkoudheid komen veel vaker voor - bij de helft gaat het om koorts en verkoudheid - maar dat is meestal snel over. Het totaal aantal verzuimdagen door griep ligt daardoor best laag.



Niet alle zzp'ers zijn trouwens weinig ziek. In bepaalde sectoren, zoals de handel, de zakelijke dienstverlening en het vervoer, is er onder zelfstandigen zonder personeel zelfs een hoger ziekteverzuim dan bij de vaste werknemers. Vooral als ze net voor zichzelf zijn begonnen. In de handel ligt onder nieuwe zzp'ers het ziekteverzuim op bijna 6 procent.



Het zou kunnen dat in deze sectoren zelfstandig ondernemers helemaal niet zo zelfstandig zijn, maar dat ze eigenlijk precies hetzelfde soort uitvoerend werk doen als de werknemers in vaste dienst op de vrachtwagen of in de winkel, merkt TNO op. En dat deze zzp'ers dus blootstaan aan dezelfde belastende omstandigheden als hun collega's in vaste dienst.