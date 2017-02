redactie − 03/02/17, 11:12

© anp. Minister van volksgezondheid Edith Schippers.

Minister van volksgezondheid Edith Schippers vindt het "ontzettend jammer" dat ze te weinig steun krijgt voor haar plan om bepaalde mensen met een psychische stoornis tijdelijk in een instelling te observeren. De VVD-politica wist donderdagavond coalitiepartner PvdA niet aan boord te krijgen tijdens een debat in de Tweede Kamer.

De PvdA vond de toezeggingen die Schippers deed niet voldoende. "Onze zorgen zijn niet beantwoord", aldus Kamerlid Lea Bouwmeester. Volgens haar is het niet goed als verwarde personen gedwongen worden opgesloten: "Het schaadt heel erg."



Schippers' voorstel was om een zogeheten observatiemaatregel in te voeren. Die houdt in dat mensen tot drie dagen vastgezet kunnen worden, als zij niet direct een gevaar voor hun omgeving vormen, maar wel voor zichzelf. Het gaat om personen die geen hulp willen maar waarover wel veel zorgen bestaan. Het grootste bezwaar tegen de maatregel is dat het gewoon een manier zou zijn om lastige mensen van de straat te houden.



De sociaaldemocraten bleven achter het voorstel van de SP staan om het observatieplan uit Schippers' nieuwe wet voor geestelijke gezondheidszorg te schrappen. Volgens SP-Kamerlid Renske Leijten is een opsluiting niet in het belang van de patiënt of diens familie: "Je haalt niet zomaar iemand van de straat om hem drie dagen te bekijken."



Er is wel brede steun voor de rest van de wet Verplichte GGZ, waarmee gedwongen opname wordt vervangen door verplichte behandeling, benadrukte een woordvoerder na afloop van het debat.



Veel psychiaters hadden grote bezwaren tegen Schippers' observatiemaatregel. "Wij hebben de indruk dat deze maatregel geen geneeskundige, maar politieke doeleinden dient", zei psycholoog en filosoof Damiaan Denys gisteren in de deze krant. Volgens hem is de maatregel ontworpen om de 'verwarde personen' van straat te krijgen, opdat de burgemeester en politie ontlast worden.

We moeten accepteren dat verwardheid deel uitmaakt van het mens zijn. In plaats van verwardheid te controleren, zou het een maatschappij sieren om verwardheid te accepteren.

Denys stelt dat de maatregel wellicht tot minder maatschappelijke overlast kan leiden, maar dat hij schade kan toebrengen aan de persoon in kwestie.



"Voor sommige mensen is enkele dagen gedwongen opname schadelijker dan het verwarde gedrag. Daarnaast zijn er ook praktische bezwaren: het is belangrijk voor een psychiater om een vertrouwensrelatie met een patiënt te kunnen opbouwen. Door iemand op grond van vermoedens de vrijheid te ontnemen, creëer je wantrouwen en maak je een valse start als behandelaar", aldus Denys. Volgens hem is er ook een ander groot bezwaar dat de maatregel onuitvoerbaar maakt: er is een tekort aan bedden voor acute opvang.



"Deze wet is een krampachtige poging om het maatschappelijke probleem van verwardheid te willen controleren", vindt de psycholoog. "Die kramp laat ons onvermogen zien in het omgaan met mensen die afwijken van wat wij normaal noemen. We hebben normaliteit verengd tot een heel klein gebied: goedlachs en nuchter door het leven gaan, technologische ontwikkelingen bijbenen; het soort 'normaal' waar Rutte voor staat."



"Niet iedereen is in staat aan deze hoge maatschappelijke normen te voldoen. We moeten accepteren dat verwardheid deel uitmaakt van het mens zijn. In plaats van verwardheid te controleren, zou het een maatschappij sieren om verwardheid te accepteren. De observatiemaatregel is daar niet de goede manier voor", zegt Denys.