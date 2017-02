Door: Laura van Baars − 01/02/17, 08:15

Doorstroming Stapelaars zijn een kostenpost voor de universiteiten. Daarom ontmoedigt de Vrije Universiteit doorstromers.

De Vrije Universiteit uit Amsterdam is er eerlijk over: er bestaat binnen universiteiten een perverse prikkel om het hbo'ers die willen doorstromen niet gemakkelijk te maken. Door eisen te stellen aan cijfers, vakkenpakketten, motivatiebrieven en matchingsgesprekken weten universiteiten veel studenten te ontmoedigen om zich in te schrijven.



In brochures wordt 'veiligheidshalve' niet vermeld dat de studie ook toegankelijk is voor studenten met een hbo-bachelor. Van die praktijk wil de VU zelf het liefste af. "Wij zouden een veel ruimer toelatingsbeleid voeren als wij voldoende geld kregen om iedere student te geven wat hij nodig heeft", zegt Marjolijn Jansen, vice-voorzitter van het college van bestuur.



Het aantal hbo'ers dat doorstroomt naar de universiteit is tussen 2005 en 2014 afgenomen van 10,4 naar 6,9 procent, meldde Trouw vorige week. Dat heeft deels te maken met de barrières die universiteiten opwerpen bij de toelating. De stapelaars zijn voor de universiteiten een kostenpost.





Eerstegeneratiestudenten

Immers, de overheid trekt voor iedere student maar vier jaar geld uit om zijn studie te bekostigen. Studeert hij een paar jaar langer door aan een andere onderwijsinstelling, dan moet die universiteit die onderwijskosten uit eigen zak betalen. Krijg je studenten binnen die er al drie jaar hbo of een andere universiteit op hebben zitten, dan betaal je als universiteit het gros van hun studiekosten zelf. "Het is de bedoeling dat die kosten zich uitmiddelen met studenten die snel studeren", zegt Jansen. "Maar als je zoveel stapelaars binnenkrijgt als de VU, is de balans zoek."



De VU is de universiteit met de meeste doorstromers van Nederland: maar liefst 28 procent zat eerst op een hbo of andere universiteit. Bovendien is een groot deel van hen van allochtone afkomst. Traditioneel vallen deze groepen studenten het vaakst uit, of switchen zij na een jaar naar een volgende studie. Op de Universiteit van Amsterdam komt ongeveer 13 procent via een omweg op de universiteit, op andere universiteiten in Nederland is dat zo'n 8 procent.



De VU zegt er alles aan te doen om de studenten te geven wat ze nodig hebben: "Met name 'eerstegeneratiestudenten' die van het hbo komen, kunnen goed naar een diploma geleid worden als je ze lesgeeft in kleine werkgroepen, ze tutoren geeft en laat wennen aan studeren.



Dat intensieve onderwijs kost veel geld, maar laat hun talenten wel tot bloei komen. Wij vinden dat minister Bussemaker hier geld voor zou moeten uittrekken in het kader van haar strijd voor gelijke kansen in het onderwijs. Vooralsnog laat zij het hoger onderwijs buiten beschouwing. Idealiter krijgt iedere stapelaar zeven jaar bekostiging: drie voor het hbo en vier voor de universiteit."