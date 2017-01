Door: Beatrijs Ritsema − 28/01/17, 10:28

Moderne manieren



Ik, jongeman, twintiger, heb twee jaar terug na het overlijden van een van mijn ouders een substantiële erfenis ontvangen, waarvan ik een appartement in de stad heb gekocht. De meeste van mijn leeftijdgenoten huren kamers of studio's en sommigen zijn na hun studie teruggegaan naar hun ouders, omdat koopwoningen in de stad onbetaalbaar zijn - zelfs voor tweeverdieners. Ik heb altijd geleerd dat men niet over geld praat. Als mijn woonsituatie ter sprake komt met kennissen of collega's, houd ik in het midden of het een huur- of een koophuis is, maar als het me rechtstreeks wordt gevraagd, zeg ik het wel, want erover liegen gaat me te ver. Vaak reageren mensen hier minder prettig op. "Fijn voor je", zegt iemand dan sarcastisch. Ik denk dan: niet zo fijn, want ik had liever nog beide ouders, maar goed, dat weet niet iedereen. Hoe kan ik hierop reageren? Sommige vrienden gaan er ook van uit dat ik betaal als we samen iets gaan eten.



Huis wekt jaloezie

Beste Huis wekt jaloezie,

Duizenden van uw leeftijdgenoten krijgen in deze tijden hulp van hun rijke (babyboom-)ouders.

Trekt u zich er niets van aan! Jaloezie kunt u maar het beste van u af laten glijden. Het is ongepast om iemand in zijn gezicht laatdunkend commentaar te geven over zijn vermeende rijkdom. Het zijn uw gespreksgenoten die een faux pas begaan door hun kleingeestigheid te ventileren, u treft geen blaam. Overal waar schaarste heerst lopen onvermijdelijk geluksvogels rond. Wie dat niet kan verkroppen, schiet zichzelf in de voet.



U hoeft geen tekst en uitleg te geven over hoe u aan uw huis komt, maar als het toch ter sprake komt, kunt u gerust zeggen dat uw ouders u een handje hebben geholpen. Dat komt wel vaker voor. Duizenden van uw leeftijdgenoten krijgen in deze tijden hulp van hun rijke (babyboom-)ouders, die een huis voor hen geregeld hebben. Als de ouders nog leven, huren de kinderen de woonruimte tegen een zacht prijsje. Als de ouders overleden zijn, hebben de kinderen het geërfd of hebben ze de erfenis eraan besteed. Uw situatie is verre van uniek en niets om u voor te schamen. Als uw vrienden ervan uitgaan dat u de restaurants wel voor hen zult betalen, corrigeert u hun misvatting: 'Ik heb het geluk dat ik in een fijn koopappartement woon, maar dat betekent niet dat ik er over de hele linie warmpjes bijzit. Laten we de rekening gewoon delen.'