Door: Marije van Beek − 25/01/17, 21:14

© anp. Paul Cliteur spreekt tijdens een partijcongres van partij Forum voor Democratie.

In het Amsterdamse debatcentrum De Balie werd maandagavond besproken hoe door uitzettingen het aantal moslims in Nederland zou kunnen worden teruggebracht tot een à twee procent van de bevolking. Afgezien van een optreden van Geert Wilders op de Deense tv in 2009, die toen zei af te willen van criminele moslims en moslims die nadenken over de jihad of sharia, ging het in het Nederlandse publieke debat niet eerder zo letterlijk over het uitzetten van moslims.

Het Amsterdamse gemeentebestuur is geschokt en noemde het gisteren 'heel voorstelbaar' dat uitspraken die in De Balie zijn gedaan strafbaar zijn. Minister Asscher van sociale zaken stuurde een dag na het debat een tweet aan premier Rutte: 'Afgrijselijk. Afschuwelijk. En wat mij betreft nooit NORMAAL dat zo over mensen gesproken wordt.'



Het debat van maandag was georganiseerd naar aanleiding van het verschijnen van de bundel 'Waarom haten ze ons eigenlijk?', waarin de vraag centraal staat of haat alleen iets is van terroristen of geworteld is in de islamitische religie. Onder meer hoogleraar rechtsfilosofie Paul Cliteur en de Vlaamse schrijver Wim van Rooy, die beide bijdroegen aan de bundel, waren aanwezig.

'Beroepsmoslims'

Op de video-opnamen uit De Balie is te zien hoe Bernadette de Wit, vertaalster Arabisch die als bezoeker in de zaal zit, oppert: "Als je nou begint met het uitzetten van de beroepsmoslims. Daar gaat een heel goed signaal van uit voor de gewone gematigde moslims (...) dan gaan ze een beetje dimmen (...) en dan is het probleem gewoon opgelost." Wat De Wit met 'beroepsmoslims' bedoelt, werd niet duidelijk.



Gespreksleider Geerten Waling, historicus aan de Universiteit van Leiden, richt zich dan tot Cliteur. "Is dit juridisch een beetje rond te krijgen?" Cliteur noemt die maatregel dan 'de meest controversiële en uiterste', en zegt: "Je kan voorzichtiger beginnen." Hij oppert vervolgens het aanstellen van kritischere islamologen aan universiteiten.



Van Rooy, een felle islamcriticus, had eerder die avond al gezegd dat de 'verschillende oplossingen' die hij ziet betekenen dat "we uit een aantal internationale verdragen moeten geraken". Hij noemt als oplossingen 'discrimineren', dus "onderscheid maken tussen jodendom en christendom aan de ene kant en islam aan de andere kant". En "religieuze vrijheden inperken".



Arabist Jan Jaap De Ruiter, die in de zaal zat, sprak zijn verbijstering uit over de voorstellen om moslims het land uit te jagen. De Ruiter wees op de "18 of 20 miljoen moslims" in West-Europa die geen probleem vormen en "allang hun plek hebben gevonden in de samenleving".

Vrijheid van meningsuiting

Balie-directeur Yoeri Albrecht verweerde zich tegen de kritiek op de aard van het debat met een beroep op de vrijheid van meningsuiting. Zo ook Cliteur: "Er kan al zo weinig gezegd worden." Wel zegt hij desgevraagd: "Ik denk niet dat je Nederlandse staatsburgers kunt uitzetten. Geen christenen, geen boeddhisten en dus ook geen moslims." Hij vindt niet dat hij dat op de avond zelf duidelijker had moeten zeggen. "Ik vond het niet zo'n heftige opmerking."

Cliteur vindt dat er dan ook niets strafbaars is gezegd. "Je moet vrij kunnen discussiëren. Je mag alleen niet aanzetten tot geweld jegens personen."



De Amsterdamse wethouder Kajsa Ollongren dacht daar vandaag in het vragenuurtje van de Amsterdamse gemeenteraad anders over. Raadsleden van diverse partijen uitten hun afschuw over het gesprek in De Balie. Rutger Groot Wassink (fractievoorzitter GroenLinks) noemde het "een nieuw dieptepunt". Ollongren zei vervolgens: "Wij achten het heel voorstelbaar dat hier sprake is van discriminatie. Discriminatie is strafbaar. Het is wel aan de rechter om daarover te oordelen. Het is nodig dat daar aangifte van wordt gedaan. Dat is nu nog niet het geval."