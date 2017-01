Door: Erik van Zwam − 22/01/17, 23:20

© afp. Toeschouwers staan langs de kant van de weg tijdens de inauguratie-parade van president Trump in Washington.

Eerste dagen Trump Groeit de hoop bij de arme middenklasse dat ze door ingrijpen van Trump weer aan (beter) betaald werk kunnen komen?

In Greenville, Mississippi, zal met scepsis en toch groeiende hoop gekeken zijn naar de inaugurele rede van Trump. "We krijgen onze mensen uit een uitkering en weer aan het werk." "We volgen twee simpele regels: Koop Amerikaanse producten en huur Amerikanen in."



Het plaatsje aan de Mississippi met 34.000 inwoners, was 50 jaar geleden het economisch hart van de gelijknamige staat. Trouw reisde vóór de presidentsverkiezingen langs de oevers van de Mississippi en deed ook verslag vanuit Greenville, waar het economisch een drama is. Zo'n 90 procent van de binnenstad staat nu leeg en de statige negentiende-eeuwse panden verkommeren. Zo vergaat het de bevolking ook: 11 procent is werkloos.



De kans dat een kind het beter doet dan zijn vader is in Greenville 2,2 procent. Veel lager tref je in de wereld nauwelijks aan. Een op de vier kinderen gaat met honger naar school. Dus Trumps woorden moeten, zelfs bij de zwarte bevolking van Greenville, een vleugje hoop hebben gegeven. Eindelijk zijn zij aan de beurt.



Trumponomics als banenmotor. Het begint met een oorvijg via Twitter voor een tegenstander, een CEO van een bedrijf of een ander land. Het levert werk op: Amazon, Wal-Mart, Fiat Chrysler, Lockeed Martin kondigen aan veel banen in de VS te gaan creëren, maar op een economie van 17 biljoen dollar per jaar zijn die aantallen procentueel zo klein dat je ver achter de komma belandt.

Trumponomics is voor de bühne, maar ook peptalk die andere bedrijven moet laten volgen. Het is retoriek, die de komende vier jaar realiteit moet worden.



Wat vermag Trumponomics? 'America First'. Altijd kiezen voor het eigen belang. Veel Amerikanen hebben al lang het gevoel dat zij niet meer op die eerste plaats staan. De middenklasse kromp van 62 procent in 1970 naar 43 procent nu. Hun inkomen ligt nu 2 procent boven het niveau van 1983. De middenklasse is het hart van de economie, als die krimpt heeft een land een groot probleem.



Greenville kent nauwelijks een middenklasse. Bewoners dromen al jaren van het terugkeren van de fabrieken die vertrokken onder Bill Clinton. Hij tekende in de jaren negentig het vrijhandelsverdrag met Mexico en Canada, Nafta. Fabriekseigenaren hevelden hun productie in over naar de zuiderbuur. Een Mexicaans weekloon was toen een uurloon in de VS. Het verschil is gedaald naar 50 procent per uur. Nog steeds aanzienlijk voor arbeidsintensieve industrieën.

Trump wil die fabrieken, productie en banen terughalen. Hij kondigde eerder aan vrijhandelsakkoorden te willen opzeggen, aanpassen of niet ondertekenen zoals TTIP met de EU. Het moet de Amerikaanse productie beschermen. China dreigt hij met importheffingen tot 45 procent op hun producten. Amerikaanse bedrijven, zoals Apple en Ford, die in het buitenland produceren en dan terug exporteren naar de VS kunnen op een heffing rekenen van 35 procent. Meer in Amerika produceren, meer banen, betekent ook dat de prijzen stijgen van auto's, computers en andere producten. Een verlaging van het minimumloon is dan een optie om prijsstijgingen beperkt te houden.



Eerder heeft Trump zich wel eens uitgelaten over het federale minimumloon van 7,25 dollar bruto per uur. Het moet omhoog, want een gezin kan daarvan zijn basale rekeningen echt niet betalen. Zo wordt Made in America wel erg duur.



Belastingen omlaag dan. Voor iedereen, maar dan profiteren de allerrijksten en die zijn niet de krimpende middenklasse die de bestedingen omhoog kunnen jagen. De belastingen voor bedrijven omlaag, dat wil Trumponomics ook. Die kunnen dan meer investeren, dat schept meer banen, dan hoeft het minimumloon niet omlaag en dat leidt tot hogere consumentenbestedingen en dus extra belastinginkomsten die de eerdere belastingverlagingen zullen neutraliseren. Het zijn cirkelredeneringen, maar een sterk oplopende staatsschuld ligt op de loer en is in niemands belang, hoewel Trump daar achteloos over doet met deze lage rente.



In Greenville, Mississippi, rekenen ze niet met deze macro-economische cijfers. Ze zijn daar al jaren sceptisch, maar als Ford of Boeing in hun stadje aan de rivier een productiehal wil neerzetten zijn zij geholpen. De burgemeester geeft de grond zo ongeveer cadeau. De bewoners willen daar maar drie dingen: werk, werk en nog eens werk en daar gaat Trumponomics over.