Door: Beatrijs Ritsema − 21/01/17, 23:29

Moderne manieren Beste Beatrijs,



Mijn man en ik hebben al dertig jaar een traditioneel huwelijk, tot wederzijdse tevredenheid. In de keuken, die toch al niet groot is, sta ik van alles te doen voor ons tweeën. Ik hecht aan gezond koken, ik heb daar veel werk aan en wil niet dat hij om me heen draait om koffie, thee, koekjes of wat dan ook te pakken of kletspraatjes te houden. Er zijn culturen (Afghanistan) waar de keuken een no-go-area is voor de man. Dat wil ik ook. Mijn man roept dan dat hij geen Afghaan is, hij woont hier ook, hij heeft ook recht op die keuken. Waarop ik zeg dat ik ook niet te pas en te onpas achter zijn computer ga zitten rommelen. Het raakt mijn man als ik hem de toegang tot de keuken ontzeg. We komen er niet uit. Wat vindt u?



Mijn keuken uit!

Beste Mijn keuken uit,

Het gaat nogal ver om de keuken tot verboden terrein te verklaren voor uw man. Inderdaad, we leven hier niet in Afghanistan. In de Nederlandse vrolijke keuken was Swiebertje altijd welkom, waarbij moet worden aangetekend dat Saartje over een ruime burgemeesterskeuken beschikte, terwijl haar werklast neerkwam op koffie schenken en kletspraatjes houden met de stamgasten. Probeer een compromis te vinden met uw man en vraag hem om zijn aanwezigheid in de keuken tot een minimum te beperken, wanneer u daar verhit staat te koken en te bakken. Begrijpelijk raakt u geïrriteerd, als hij in de weg zit. Als hij thee of koffie wil, kunt u zeggen dat u het wel even zal zetten. Maar de goede man moet de vrijheid hebben een koekje of iets uit de ijskast te pakken of even iets met u te bespreken zonder weggejaagd te worden alsof hij een landloper is. Daarna hup de keuken uit en terug naar zijn computer.