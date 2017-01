Door: Rianne Oosterom − 21/01/17, 14:13

GGZ De ene lezer noemde GGZ Friesland 'haar moeder'. De ander klaagde over slechte beschikbaarheid van zorg. Een overzicht van wat u als lezer de pop-upredactie vertelde over de geestelijke gezondheidszorg in Nederland, in drie thema's die vaak ter sprake kwamen.

Zorg is niet altijd evengoed beschikbaar

Ik vond het schokkend: die dag dat ze het water inliep, kwam niemand van haar hulpverleners op het idee echt bij haar stil te staan.

Lezeres Fieke den Hollander viste vorige week een verwarde vrouw uit een vijver. Die bleek op een wachtlijst te staan voor opname in een GGZ-instelling midden in het land. Het ging niet goed haar, ze wilde dood; niemand van haar hulpverleners was die ochtend komen opdagen, of had de telefoon beantwoord. "Ze voelde dat ze de controle kwijt raakte en niet meer wilde bestaan", vertelt Den Hollander.



De lezeres bracht een dag door met de verwarde vrouw, eenmaal bij haar thuis lag er een boekje met telefoonnummers van hulpverleners open. "Ik vond het schokkend: die dag dat ze het water inliep, kwam niemand van haar hulpverleners op het idee echt bij haar stil te staan. Uiteindelijk kreeg ze in de kliniek alleen een tablet."



De wachtlijsten in de GGZ spelen parten, zegt Petra van de Laarschot. Die kunnen afhankelijk van een behandeling oplopen tot een half jaar. De lezeres heeft een zoon van 23 die na een zelfmoordpoging maanden moest wachten op zorg. "Zijn situatie escaleerde alleen maar. Het verhaal van de GGZ klinkt mooi, dat je er terecht kan voor hulp, maar je loopt er in de praktijk tegenaan dat er niet direct hulp is."



Ook lezeres Syberthe Langedijk uit Leeuwarden vertelt dat de geestelijke gezondheidszorg niet altijd even goed beschikbaar is. Zij is zelf manisch-depressief en kent periodes dat zij vaak aan de dood moet denken. "De ggz kan soms heel erg onbereikbaar zijn", vertelt ze. "Als ik heel depressief ben en telefonisch vraag of ik een psychiater kan zien, duurt dat vaak heel lang."

Wachten tot een situatie escaleert

Pas toen hij een buurman sloeg en met de dood bedreigde, kon hij gedwongen opgenomen worden. Het moest eerst escaleren.

De schizofrene zoon van twee lezers uit Veenwoude is ongeveer een jaar geleden opgenomen.. "Hij was een echte zorgmijder. Niemand kwam bij hem binnen: hij durfde ook niet meer met de bus, ging niet naar de kapper, vroeg geen nieuwe ID-kaart aan. Hij wantrouwde de wereld om hem heen. Wij trokken aan de bel bij de GGZ, maar ze konden hem niet opnemen omdat hij niet aantoonbaar een gevaar vormde."



Pas toen hij een buurman sloeg en met de dood bedreigde, kon hij gedwongen opgenomen worden. "Het moest eerst escaleren."



Dat geluid klinkt onder wel meer familieleden van patiënten, waarom moet het nu eerst misgaan, voordat opname mogelijk is? Escalatie zou ook voorkomen kunnen worden, als de wetgeving voor gedwongen opnames soepeler was. Begin februari praat de kamer over de Wet Verplichte GGZ, die in de maak is. Die wet moet ertoe leiden dat zorgmijders makkelijker gedwongen opgenomen kunnen worden.

Familie krijgt een grotere rol, maar het kan beter

De familie van psychiatrische patiënten heeft een officiële 'signaleringsfunctie'. Zij kunnen aan de bel trekken als zij zien dat de situatie van de patiënt verslechtert.

Familie Jonker uit Leeuwarden vindt dat het hen als gezin 'bepaald niet makkelijk' gemaakt wordt om betrokken te zijn bij de behandeling van hun broer. Het stoort hen dat de GGZ voortdurend schermt met privacy en de wil van de patiënt. Terwijl bij het ziektebeeld, bijvoorbeeld een psychose, hoort dat die zich afzet tegen de familie.

De familie van psychiatrische patiënten heeft een officiële 'signaleringsfunctie'. Zij kunnen aan de bel trekken als zij zien dat de situatie van de patiënt verslechtert. Joke Jonker: "Als ik contact opneem met de hulpverlening, omdat ik me zorgen maak over mijn broer, zeggen zij tegen hem: je zus maakt zich zorgen. Het gevolg: broer is boos op ons en verbreekt het contact tijdelijk."



Familie Jonker loopt hier al jaren tegenaan. Zij geven de GGZ niet de schuld, maar wel alle protocollen waar hulpverleners rekening mee moeten houden. "Dit zou echt anders moeten. Hier ligt een rol voor de overheid", zegt Joke Jonker. Toch zien andere lezers dat de situatie wel anders is dan tien jaar geleden. "We worden nu in ieder geval uitgenodigd om mee te praten," lieten ouders van een patiënt weten.



Sommige patiënten raken juist hun familie kwijt, door hun psychiatrische problemen. Een lezeres, die beschermd woont in een huis van GGZ Friesland, kwam even zeggen dat ze 'heel blij is met alle zorg'. "Ik loop al twintig jaar bij de GGZ, en ze voelt inmiddels als m'n moeder."



