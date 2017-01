Van onze redactie politiek − 21/01/17, 06:36

Op 15 maart kiezen 'we' een nieuwe Tweede Kamer. Maar wie vertegenwoordigt die eigenlijk? Wie zijn wij? Aftrap van een serie over de Nederlandse identiteit.

Van de zeventien miljoen mensen in dit welvarende, maar o zo verdeelde land mogen op 15 maart rond de dertien miljoen mensen naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Verdeeldheid, onvrede, maar aan de andere kant ook welvaart en een grote bereidheid zich voor de ander in te zetten typeren volgens Frank Pels de bevolking van dit land.



Pels, gepensioneerd reclameman en copywriter schreef in de jaren negentig voor een commercial van de toenmalige Postbank de tekst van het liedje '15 miljoen mensen'. De tekst sprak geweldig aan. In februari 1996 stond het liedje twee weken nummer 1 in de top-40.



De start van de campagne voor wat beloven spannende en zeer belangrijke verkiezingen te worden was voor Trouw reden Pels te vragen een nieuwe versie te schrijven van de vijftien, inmiddels ruim zeventien miljoen mensen.

Ik ben boos, maar als je geld wil voor je goede doel, dan kun je het krijgen. Typering van de boze Nederlander door premier Rutte

In de nieuwe tekst van Pels komen de thema's naar voren die Trouw de komende weken in het kader van de verkiezingscampagne extra aandacht wil geven. De identiteit van Nederlanders staat ter discussie, generaties lijken verschillende belangen te hebben en er zouden tal van kloven in de samenleving zijn. Tussen arm en rijk, tussen hoog- en laagopgeleid of tussen stad en platteland. Nederland staat voor de enorme uitdaging bij te dragen aan het vertragen van klimaatverandering en de zorg blijft een belangrijk onderwerp voor menig kiezer. Vijf thema's, die elk één week in de krant centraal zullen staan.



"Ik ben boos", typeerde premier Mark Rutte de alom als boos bestempelde Nederlander vorige maand in een vraaggesprek met deze krant. "Ik ben boos, maar als je geld wil voor je goede doel, dan kun je het krijgen. Maar daarna ben ik weer heel erg boos." Het zijn uiterlijkheden, leek de premier te suggereren.

Ook Pels lijkt zich in de nieuwe tekst vooral te verbazen over het tegelijkertijd en naast elkaar kunnen bestaan van een grote betrokkenheid op de samenleving, veel vrijwilligerswerk en een grote liefdadigheidssector en van grote onvrede. Het land van de boze blanke man, die tegelijkertijd ook boos is op degen die het vluchtelingenprobleem een ver-van-zijn-bedshow noemt.



Nederland worstelt met zijn identiteit. Een belangrijke constatering zo aan het begin van de verkiezingscampagne. De zorg en hoe met elkaar om te gaan, vormen de twee belangrijkste onderwerpen voor de Nederlander, zo blijkt de laatste tijd keer op keer uit opinie-onderzoek. Het aantal partijen dat zegt daar een eigen, uniek antwoord op te hebben, bereikt bij deze verkiezingen een record. Dergelijke feiten en cijfers zouden gemakkelijk kunnen suggereren dat de Nederlandse samenleving uiteen aan het vallen is. Tegelijkertijd zal een ieder die de vernieuwde tekst van Pels leest een gevoel van herkenning hebben. Er is nog veel dat de Nederlander tot Nederlander maakt en waardoor wij ons verbonden voelen.



