Redactie − 18/01/17, 10:38

© anp. De ijsvloer in Noordlaren, klaar voor de marathon.

Schaatsen Reikhalzend wordt er elk jaar naar uitgekeken, en dit keer was Noordlaren de gelukkigste. Daar wordt vanochtend de eerste marathon op natuurijs gereden. De vrouwen startten om 10.00 uur, Lisa van der Geest was de winnares. De mannen betreden om 11.00 uur het ijs.

#Noordlaren, van harte gefeliciteerd met de 1e #marathon op #natuurijs. Veel succes morgen.

Groeten #ijsch — IJsch Haaksbergen (@IJsch)

Het ijs kent de vereiste dikte van drie centimeter. "De baan ligt erbij als een spiegeltje", zei voorzitter van ijsvereniging De Hondsrug Jan Geert Veldman tegen RTV Noord. De schaatsers maakten zich vanmorgen in alle vroege klaar voor de marathon, door zich op te warmen in achtertuinen of weilanden. "Het is gezellig druk, zeer knus", zegt verslaggever Karin Sitalsing. "Mensen praten wat met elkaar. Als je van schaatsen houdt, dan sta je hier."



Het is elk jaar weer de vraag wie de eer krijgt de eerste natuurijsmarathon te mogen organiseren. Haaksbergen en Arnhem vielen gisteren af. Noordlaren in eerste instantie ook, maar vanwege de verwachte vorst werd het ijs veilig genoeg geacht om te starten. Vannacht vroor het acht graden, genoeg voor de extra benodigde millimeters.



Is het nu jammer dat Haaksbergen niet de eer kreeg? Theo Koelen en Derk Klumpers van de ijsvereniging in Haaksbergen malen er niet om, zeggen ze in Noordlaren tegen verslaggever Karin Sitalsing. Nee, het is niet sneu dat zij dit jaar de eerste natuurijsmarathon niet gewonnen hebben. "Het is een mooie dag, het is gezellig." Ze hebben zelfs een cadeautje meegenomen: er zit een Twents kruidenbittertje in de rugzak.