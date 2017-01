Door: Thijs Kettenis − 14/01/17, 06:48

© Photo News. Een douche voor een migrant in de sneeuw

Vluchtelingen Bij -20 graden proberen zo'n duizend asielzoekers op een treinstation in de Servische hoofdstad Belgrado te overleven. 'Bij het officiële kamp werd ik weggestuurd.'

Hij heeft geprobeerd de grens met Kroatië over te steken. Daar werd hij naar eigen zeggen tot bloedens toe in elkaar geslagen

© Thijs Kettenis. Ahmad

Een arm voor zijn mond, adem in, en dan loopt Waqar Ahmad (19) uit Pakistan de oude barak op het treinstation van de Servische hoofdstad Belgrado binnen. Het lijkt wel of hij een stoombad instapt. Binnen een seconde is hij uit het zicht verdwenen. Alleen hangt hier geen waterdamp, maar een dikke rook van verbrand hout. Daarin lichten alleen vijf flakkerende vuurtjes op. Eromheen vage schimmen van groepjes vluchtelingen die zich proberen op te warmen. De enige ventilatie komt door de deur en de gaten in de golfplaten op het dak. Daardoor lekt water naar binnen, nu de sneeuw die erop ligt door de zon is gaan smelten. Het is een paar graden onder het vriespunt, nadat het enkele dagen streng heeft gevroren.



Ahmad bivakkeert hier al twee maanden, met nog zo'n duizend andere vluchtelingen en migranten. Het zijn vrijwel allemaal Pakistaanse en Afghaanse mannen en jongens. Ze kunnen, of willen niet terecht in de overvolle, officiële Servische opvangkampen. Slaapplaatsen zijn er niet op het station. Verwarming ook niet. Poepen en plassen doen ze in de bosjes. Er is één waterpunt en vrijwilligers verzorgen één warme maaltijd per dag. Zo is het voor de vluchtelingen al enkele maanden overleven, maar de afgelopen week kwam daar nog eens bar winterweer bij. Met temperaturen 's nachts dicht bij 20 graden onder nul, en sneeuwval die zo hevig was dat het openbaar vervoer in Belgrado volledig stil kwam te liggen.



"Hier slaap ik", zegt Ahmad even later bij een van de vuurtjes, als de ogen aan de rokerige duisternis gewend zijn. Een grijze deken op de modderige ondergrond, meer niet. Een vriend biedt een van de eieren aan die hij net in een pannetje op het vuur heeft gekookt. De mannen zitten op bankjes gemaakt van spoorbielzen, en een enkele oude stoel. Ahmad vertelt dat hij gevlucht is uit Afghanistan. Daar werkte hij, met zijn vloeiende Engels, als tolk voor het Amerikaanse leger. Na een aanslag trok dat zich terug en kwam Ahmad op straat te staan. Terug naar thuisland Pakistan is geen optie. Hij zegt dat de Taliban het op zijn familie hebben voorzien. "Mijn neef, zwager en tante hebben ze vermoord. Alleen door te werken in Europa kan ik zorgen dat de rest van mijn familie te eten heeft", zegt hij, terwijl hij zijn natte voeten bijna in het vuur roostert om ze warm te krijgen. Ahmad besloot van het geld dat hij bij de Amerikanen verdiend had te vluchten.

© Photo News. Wachten op eten in Belgrado

Hier vermoord je langzaam jezelf Ahmad



Voor wie deze omstandigheden niet gewend is, zijn de stank en de pijn aan de ogen na een paar minuten niet meer te verdragen. Ahmad staat op. Hij wringt zijn net opgewarmde voeten in drijfnatte, kapotte schoenen en loopt door de sneeuw naar een andere barak. Daar zijn medewerkers van Artsen zonder Grenzen in de weer met het plaatsen van zes verwarmingsmachines. Niet dat die erg helpen; het dak en de muren zitten vol kapotte ruiten en gaten zodat de warmte ogenblikkelijk weer wegwaait. Hier is het binnen wat lichter. Daardoor zijn op de grond de contouren van mensenlichamen onder grijze dekens zichtbaar, tussen plastic flessen, koekverpakkingen en natte kleren. Ze liggen muisstil, zonder dat hun gezicht te zien is. "Sommige mensen slapen overdag omdat het 's nachts te koud is. Dan zitten ze bij een van de vuurtjes", legt Ahmad uit.



De rondleiding gaat verder langs de wasplaats. Jongens verwarmen water in een opengewerkt roestig olievat. Een enorme dampwolk stijgt op van het lichaam van een van hen, als die, met blote voeten op een stuk hout en in alleen een onderbroek, het warme water over zich heen giet. "Ik heb me gemeld bij het officiële kamp in Belgrado. Maar daar ben ik weggestuurd", zegt Ahmad. "Ze zeiden dat er geen plaats is, en dat vrouwen en kinderen voorrang hebben." Hij heeft geprobeerd de grens met Kroatië over te steken. Daar werd hij naar eigen zeggen tot bloedens toe in elkaar geslagen en teruggezet, de grens over. Nadat zijn telefoon en zijn geld, 25 euro, waren geconfisqueerd. Twee jongens slepen een spoorbiels door de sneeuw - nieuwe brandstof voor in de barakken. Ahmad loopt door naar de rand van het station. Op spoor 10 staat een afgedankte, open wagon voor auto's van een slaaptrein. Dekens en karton verraden dat ook deze nu als slaapplek dient. Enkele meters daarachter blaast de conducteur op zijn fluitje. De trein naar Novi Sad vertrekt.



Ahmad gaat in de tientallen meters lange rij voor de dagelijkse maaltijd staan. Even later eet hij op de grond, uit een piepschuim bakje een soep van bonen en aardappelen. Terwijl hij die naar binnen slurpt, kruipt een paar meter van hem vandaan een jongen in de achterbak van een gedumpte roestige Lada Niva zonder wielen, zijn jas over zich heen. Het logo van de Servische spoorwegen staat nog op de auto.



Ahmad zegt gedag. Zijn dikke jas, een capuchon en zijn muts bedekken een deel van zijn gezicht. , maar de wanhoop is van zijn vochtige ogen af te lezen."Ik denk vaak aan thuis", zegt hij tot slot. "Daar is het vreselijk, maar je weet ten minste waar de dreiging zit. Die is duidelijk en direct. Maar deze ellende, niks weten, geen hulp... Hier vermoord je langzaam jezelf."