Binnenkort word ik vijftig, een kroonjaar. Ik wil deze verjaardag graag vieren met een dinertje in huiselijke kring: mijn man en zoon plus acht vriend(inn)en van wie sommige een stel. Ik zou het erg leuk vinden als er tijdens dit etentje een paar persoonlijke speeches zouden worden gehouden. Niet zozeer over mij, maar over vriendschap, ouder worden, de toekomst of wat dan ook. Daarmee zou de avond een bijzonder karakter krijgen.



Bovendien levert zoiets wellicht onderlinge gespreksstof op die het gebruikelijke gekeuvel onder mensen die elkaar niet allemaal goed kennen overstijgt. Ik denk niet dat mijn vrienden spontaan op dit idee komen, maar kan ik een (uiteraard vrijblijvend) verzoek om een kort toespraakje op de uitnodiging zetten of is dat een gekke vraag, zoals mijn gezinsleden menen?



Graag speeches

Beste Graag speeches,



Bij kroonjaarvieringen is het niet ongebruikelijk dat iemand het woord neemt om even stil te staan bij de bereikte mijlpaal. Maar een directe suggestie in die richting op de uitnodiging zelf kan belastend zijn, ook omdat uw verzoek niet helemaal duidelijk is. Meestal houdt iemand bij zo'n gelegenheid een toespraakje over de jarige zelf. Maar dat wilt u dus niet. Of niet per se.



Maar mág het wel? U zou willen dat iemand (of zelfs alle gasten?) het woord voert over vriendschap of ouder worden of de toekomst of wat ze dan ook maar willen. Dat is een vage opdracht. Daar moeten mensen flink over nadenken, willen ze daar iets aardigs van maken. Het lijkt een beetje op werk. Je wordt uitgenodigd voor een etentje en dan moet je van tevoren huiswerk maken om een referaat te houden.



Er is niets mis met uw idee om de avond wat meer cachet te geven, maar u kunt beter niet het hele gezelschap huiswerk opgeven. Kunt u er niet op vertrouwen dat iemand zelf bedenkt dat hij/zij even wat wil zeggen?



Verder kunt u uw man instrueren om een en ander in de gewenste richting te sturen. Er zal allicht tussen de genodigden en uw man overleg plaatsvinden over een cadeau. Hij kan dan degenen die daar geschikt voor lijken de suggestie aan de hand doen dat u, de jarige, het erg zou waarderen als er een woordje wordt gesproken. Maar dan wordt het wel een persoonlijk toespraakje over u met herinneringen en anekdotes.



Een speech over ouder worden dan wel vriendschap in het algemeen zit er niet in, vrees ik. Meestal ontstaan dergelijke gesprekken spontaan. U kunt natuurlijk ook zelf een korte speech voorbereiden, waarin u een voorzet geeft voor de onderwerpen die u graag besproken zou zien aan tafel.