Door: Beatrijs Ritsema − 15/01/17, 20:48

Moderne manieren Beste Beatrijs,



Wellicht wat ouderwets, maar ik mis tegenwoordig dat mensen elkaar begroeten met 'goedemorgen/ goedemiddag/ goedenavond'. Iedereen brult 'hallo!' met zo'n dikke 'l'. Altijd begroet ik mijn buurman met 'Dag Jan' (met voornaam erbij dus) en altijd antwoordt hij met 'Hallo'. Afschuwelijk! Wilt u daar niet eens aandacht aan besteden of doe ik niet meer mee omdat ik in 1932 ben geboren?



Hallo zeggen

Beste Hallo zeggen,



Ik begrijp dat u het spijtig vindt dat de standaard begroeting 'goedendag, -morgen, -middag, -avond' op z'n retour is en vervangen is door 'hallo' of 'hoi', maar zo gaat dat in het spraakgebruik. Taal is onderhevig aan modes en verandert constant. Sommige nieuwspraak verdwijnt weer net zo snel als die opkwam, andere beklijft. De kreet 'nog een fijne dag!' is druk bezig 'tot ziens' te verdringen. Het is er allemaal een stuk informeler op geworden, niet alleen in omgangsvormen, maar ook in taalgebruik en uitspraak. Mensen praten in deze tijd anders dan vijftig jaar geleden. U hoeft alleen maar naar tv-fragmenten uit die tijd te kijken om enorme verschillen te constateren. De trend van informalisering lijkt voorlopig onomkeerbaar. Toch zal ook de tegenwoordige manier van praten, mogelijk zelfs het door u gewraakte 'hallo', over vijftig jaar volkomen gedateerd klinken. Dan zijn er weer nieuwe fratsen verzonnen. Misschien kan dat een troost voor u betekenen.