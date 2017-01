Door: Thijs Kettenis − 09/01/17, 08:28

© afp. Een vluchteling in een tentenkamp op het Griekse eiland Lesbos. De omstandigheden in veel kampen op de eilanden waren al erbarmelijk door overbevolking.

De kou die ook Griekenland treft, maakt de situatie voor vluchtelingen nog nijpender. En die was al weinig rooskleurig.

Tienduizenden vluchtelingen die zijn gestrand in Griekenland lijden onder de ijzige kou die ook Griekenland teisterde dit weekend. In grote delen van het vasteland zakte de temperatuur tot onder nul - in Thessaloniki werd zelfs min 7 gemeten - en viel er flink sneeuw.



De Griekse regering en hulporganisaties zijn bezig tenten te vervangen door containers. Ook zijn duizenden migranten overgeplaatst naar hotels en appartementen. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR dringt er nogmaals op aan dat de vluchtelingen die vastzitten onder slechte omstandigheden op de Griekse eilanden, zo snel mogelijk naar betere kampen op het vaste land worden gebracht.



Maar ook wie in een van de ruim veertig overdekte kampen zit, kan er niet altijd op rekenen dat hij er warmpjes bijzit. Op sommige locaties valt de stroom regelmatig uit door overbelasting. Verder zitten er nog steeds vluchtelingen in tenten naast en in overvolle opvangkampen, onder meer in de buurt van de steden Athene en Thessaloniki.

Duurzame oplossing

Natuurlijk zijn containers en verwarmde loodsen beter dan tenten, maar van adequate omstandigheden kun je niet spreken Stella Nanou, UNHCR

Hulporganisaties klagen dat de Griekse regering de kampen veel trager dan beloofd winterbestendig maakt. Minister van migratie Giannis Mouzalas meldde afgelopen week dat dat gelukt is. "Er is inderdaad een hoop verbeterd de afgelopen week", zegt Stella Nanou van de Griekse afdeling van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. "Maar dat betekent niet dat alles nu op orde is. Natuurlijk zijn containers en verwarmde loodsen beter dan tenten, maar van adequate omstandigheden kun je niet spreken." Deze week kwam een Afghaanse vluchteling door onderkoeling om het leven, nadat hij 's nachts de ijskoude grensrivier Evros was overgezwommen. Zijn lichaam werd gevonden in een veld dicht bij de Turkse grens.



Het bieden van verwarmde opvangplekken is één ding, het gaat er vooral om dat er een duurzame oplossing wordt gevonden voor de bijna 63.000 vluchtelingen die zich nu in Griekenland bevinden, zegt Nanou. Van hen zitten er zo'n 47.000 al sinds maart vorig jaar vast op het vasteland, toen Europa zijn grenzen sloot. Nanou herhaalt de kritiek op de Griekse overheid en de andere EU-landen: de asielprocedures verlopen te traag, evenals het opnemen van vluchtelingen in andere landen. Van de afgesproken 160.000 waren er met Kerstmis nog maar 9700 overgeplaatst naar andere EU-landen, van wie ruim 7000 uit Griekenland (de rest uit Italië). Uitzettingen van migranten die geen recht hebben op asiel vinden nauwelijks plaats. De rest zit nog gevangen in ellenlange procedures.



Op de oostelijke eilanden als Lesbos, Chios en Samos zijn intussen nog eens 15.500 vluchtelingen gestrand. Dagelijks komen er daar gemiddeld enkele tientallen bij, die het lukt de oversteek per boot vanuit Turkije te maken. Doorreizen naar het Griekse vasteland is er niet bij, sinds de EU en Turkije maart vorig jaar een akkoord sloten. In principe moeten de vluchtelingen terug, maar dat gebeurt nauwelijks aangezien kwetsbare groepen in aanmerking komen voor asiel in Europa. Elke asielzoeker doorloopt een eigen procedure met mogelijkheid tot beroep, die maanden in beslag neemt.

Centrale verwarming

Dit weekend bleven drie metrostations in het centrum van de hoofdstad 's nachts open om daklozen te kunnen opvangen



Op de eilanden is het niet zo koud als in het noorden, maar ook in de kampen daar zijn de omstandigheden, onder meer door overbevolking, erbarmelijk. "Degenen die recht hebben op asiel moeten sneller naar het vasteland worden gebracht om die kampen te ontlasten", zegt Nanou van de UNHCR.



Twee landen noordelijker, in Servië, is de situatie voor vluchtelingen nog nijpender. Meer dan duizend slapen daar in oude loodsen in het centrum van Belgrado, zonder enige voorziening en verwarming. Daar vriest het overdag tien graden, en 's nachts nog harder. De Servische regering is gisteren begonnen vluchtelingen over te plaatsen naar kampen, maar daar is niet genoeg plaats.



Ook de rest van Servië heeft last van het barre weer, net als in Griekenland. Veel inwoners zitten zonder centrale verwarming. Ze kunnen de stookolie die daarvoor nodig is niet betalen als gevolg van de economische crisis in het land. Velen zijn de afgelopen jaren weer overgegaan op het stoken van hout. De overheid waarschuwt voor brandgevaar en smog. Dit weekend bleven drie metrostations in het centrum van de hoofdstad 's nachts open om daklozen te kunnen opvangen.