Door: Harmen van Dijk − 08/01/17, 22:51

© Getty Images.

Auto kopen Er komt een moment dat de auto aan vervanging toe is. Wie een goede deal wil krijgen, moet het spel slim spelen. En dan helpt het als je huist met een ex-autoverkoper die precies weet hoe dat werkt.

Nieuw of tweedehands?

Vrienden zeiden: "Dat moet je nooit doen, als particulier een nieuwe auto kopen. Je bent de eerste paar duizend euro al kwijt als je de showroom uitrijdt

Er zat groot onderhoud aan te komen. Nadat we tien jaar probleemloos in onze auto hadden gereden, meldde de monteur bij de jaarlijkse controle dat de gouden jaren voorbij waren: distributieriem aan vervanging toe, iets met de voortrein - dat klonk naar duizenden euro's reparatiekosten. Die duizenden euro's kunnen we beter in een nieuwe auto stoppen, zeiden we. Bovendien lag er nog wat geld - een meevallertje - waarop we toch geen rente kregen.



Vrienden zeiden: "Dat moet je nooit doen, als particulier een nieuwe auto kopen. Je bent de eerste paar duizend euro al kwijt als je de showroom uitrijdt. Enorme afschrijvingen in het eerste jaar. Tweedehands is veel verstandiger." Zo denken de meeste Nederlanders erover; op iedere nieuwe auto worden vijf tweedehands auto's verkocht. Ze moeten zelfs uit het buitenland geïmporteerd worden om aan de vraag te voldoen.



Maar mijn man, die in een vorig leven autoverkoper was, zweert bij nieuw. De auto waarin we de afgelopen tien jaar reden, een Peugeot 206, kwam destijds ook gloednieuw uit de fabriek. "Je krijgt de beste jaren van de auto, de fabrieksgarantie, het minste gedoe. Je weet nooit wie zo'n tweedehands auto helemaal heeft afgeragd op de snelweg. En die enorme waardevermindering zodra je de showroom uitrijdt? Die moet je natuurlijk niet betalen."



Al is het ruim twee decennia geleden dat hij in een autoshowroom stond, hij is het kunstje blijkbaar nog lang niet verleerd.

Weet niet wat je wilt

Het is zoals de verkoper bij Mini tegen ons zei: "Voor een slordige 10.000 euro heb je een prima auto die je overal veilig naartoe brengt. De rest is emotie."

Om een goede deal te krijgen is het belangrijk dat je niet precies weet wat je wilt. Wie zijn of haar droomauto gaat kopen, betaalt beslist de hoofdprijs. Het is zoals de verkoper bij Mini tegen ons zei, toen we de showroom binnenwandelden: "Voor een slordige 10.000 euro heb je een prima auto die je overal veilig naartoe brengt. De rest is emotie." En juist bij een merk als Mini betalen mensen daar grif voor. Ze weten precies welk model in welke kleur met welke extra's ze willen. Tja, dan sta je niet zo sterk als je de beste prijs wilt. Het andere uiterste is dat je naar de Dacia-showroom gaat. Daar betaal je nooit te veel. Een prima auto, met Renault-techniek, voor een absolute bodemprijs. Maar misschien is dat een wat al te pragmatische aanpak.



Wil je je euro's goed besteden, maar ook een beetje dromen, maak dan een lijstje van merken die eventueel in aanmerking komen en merken die je beslist niet wilt. Zet verder op een rijtje aan welke eisen de nieuwe auto beslist moet voldoen en bedenk wat je maximaal wilt uitgeven. Bij ons ging de voorkeur uit naar een in Europa gebouwde auto - als je zoveel geld uitgeeft, dan toch maar liever investeren in de Europese economie nietwaar? Het hoefde geen grote auto te zijn, wel beslist één met een automaat. Dat rijdt lekker ontspannen.

Kijk goed rond

Je hebt twee soorten aanbiedingen, weet mijn ex-autoverkoper: de aanbiedingen die ruim geadverteerd worden en de stille aanbiedingen

Toen gingen we shoppen. Showroom in, showroom uit. Wil je een goede deal, dan moet je rondkijken. Alleen op internet uitzoeken wat de aanbiedingen zijn, is niet genoeg. Je hebt namelijk twee soorten aanbiedingen, weet mijn ex-autoverkoper: de aanbiedingen die ruim geadverteerd worden en de stille aanbiedingen, die sommige dealers mogen doen om klanten over de streep te trekken. Die aanbiedingen vind je alleen als je overal gaat praten. Sommige dealers moeten nog een bepaald aantal auto's verkopen om kortingen te krijgen van de importeur. Zij zullen dus eerder bereid zijn iets aan de prijs te doen. Een ander heeft een 'winkeldochter' staan, een weinig gangbaar showroommodel, dat wellicht iets is. Een volgende dealer heeft uitstekende contacten met opkopers, zodat hij een hogere inruil kan geven op jouw oude auto. Sommige dealers hebben helemaal geen ruimte om iets aan de prijs te doen. Het is dus niet zozeer een kwestie van onderhandelen, maar zoeken naar de beste deal.



U begrijpt, alleen bij de lokale showroom binnenwandelen is niet genoeg. Kijk ook eens buiten je eigen woonplaats. Vertel duidelijk wat voor auto je zoekt en vraag wat ze kunnen bieden. Dat kost allemaal tijd, ja. Als je per direct een nieuwe auto nodig hebt, betaal je wederom de hoofdprijs. We gingen naar Skoda, Opel, Volkswagen, Peugeot, Renault, Seat, Mini, BMW en zelfs Audi. Die automaat bleek een lastige eis te zijn. Bij veel merken werd de auto daardoor veel te duur. Opel had een goede aanbieding, een Corsa met een robot-automaat. Renault een nog betere: een Clio met een DSG-automaat. Een leuke auto, maar niet onze droom.



Peugeot had eigenlijk het beste model voor ons: een 208 met een opnieuw ontwikkelde traditonele automaat. Maar die zat iets boven ons budget. Toch: na zoveel jaren probleemloos rijden in onze oude Peugeot, had dat merk natuurlijk wel een streepje voor. Met de aanbieding van Renault gingen we daarom nog even langs bij de Peugeotdealer. En daar was-ie dan, de stille aanbieding. "Ik ga proberen deze offerte te evenaren", zei de verkoper. "We hebben niet graag dat Peugeotrijders overstappen naar een ander merk." Een dag later had hij het rond. Het verschil van een paar duizend euro wist hij te overbruggen.

Word niet hebberig

Over uiterlijk drie maanden zou onze auto in Frankrijk de fabriek uitrijden. Tijd genoeg om te twijfelen over de keuze - en dat deden we ook

En toen trapten we toch in een klassieke val: de accessoires. Peugeot had het ook te aantrekkelijk gemaakt voor koopjesjagers. Alle extra's voor de halve prijs. Dan is zo'n panoramadak opeens heel betaalbaar. Achteruitrijcamera - handig! Automatisch inparkeren - spannend! En waarom zouden we gewoon wit nemen, zoals we van plan waren. Er was ook blanc nacré, dat we omschreven als wit metallic. Misschien net iets chiquer.



Over uiterlijk drie maanden zou onze auto in Frankrijk de fabriek uitrijden. Tijd genoeg om te twijfelen over de keuze - en dat deden we ook. Die kleur... was dat nou metallic wit of was het parelmoer? We zagen een Peugeot langsrijden en wisten het zeker: we hadden een poederdoos gekocht! Twee mannen in een klein autootje dat glanst als een kerstbal. Verschrikkelijk! Was er nog iets aan te doen? Nee, zei de dealer.



Maar mijn ex-autoverkoper gaf niet op. Hij belde Peugeot Nederland en kreeg een uiterst vriendelijke meneer aan de lijn. Het werd lastig, de auto stond al ingepland in de fabriek. Na een slopend kwartier belde hij terug. Het was hem gelukt. We kregen een gewone witte auto. Misschien wel iets later dan afgesproken, want onze auto moest nu weer achter aansluiten in de wachtrij. Wijze les: niet alles wat je goedkoop kunt krijgen, wil je ook hebben.

Gun de verkoper ook zijn feestje

Op een koude decemberdag konden we onze nieuwe auto komen halen. Hij stond in de showroom onder een soort hoeslaken op ons te wachten. Die mochten we er zelf van afhalen, ik met een bos bloemen in mijn handen, mijn man met een fles wijn. Daar moesten we achteraf erg om lachen, maar we speelden het spel vrolijk mee. Leuk toch, dat ze zo'n moeite doen om er een bijzonder moment van te maken? En de ex-autoverkoper weet dat het hard werken is om keer op keer zo'n deal rond te krijgen.

Poetsen!

Een tip: poets de auto die je wilt inruilen tot-ie glimt. En maak het interieur schoon: weg met die snoeppapiertjes, slingerende blikjes en bananenschillen. Niemand kan 'door vuil heen kijken', ook een vakman niet. Volgens mijn ex-autoverkoper levert een brandschone auto altijd meer op dan een vieze. Het wekt op zijn minst de indruk dat de auto altijd goed onderhouden is en dat er met liefde in is gereden.