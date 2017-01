Door: Beatrijs Ritsema − 08/01/17, 09:34

Moderne manieren Beste Beatrijs,



Van de week kreeg ik de dochter van een cliënte, met wie ik meer dan 25 jaar een zakelijke relatie had, aan de telefoon: haar moeder was overleden. Nadat ik had gezegd dat ik wel afscheid zou willen nemen, kreeg ik door haar reactie de indruk dat mijn aanwezigheid op de begrafenisplechtigheid toch niet op prijs werd gesteld. Omdat ik de dag daarop wel een rouwkaart kreeg bij de post, wil ik wel een condoleancekaart sturen. Ik zou mijn reactie heel sober willen houden. Is een kaart met mijn naam erop genoeg of moet ik daar toch nog iets persoonlijks aan toevoegen?



Onzeker over uitvaartbezoek

Als de nabestaanden geen prijs stelden op uw aanwezigheid, had u geen kaart gekregen.

Beste Onzeker over uitvaartbezoek,



Als u een rouwkaart hebt gekregen, bent u daarmee vanzelf uitgenodigd voor de begrafenisplechtigheid, tenminste als er tijd en plaats van samenkomst in worden vermeld. Uw indruk dat uw aanwezigheid niet op prijs wordt gesteld berust waarschijnlijk op een misverstand. Misschien was de dochter aangeslagen of te bedroefd om zich via de telefoon uitnodigend op te stellen. Als de nabestaanden geen prijs stelden op uw aanwezigheid, had u geen kaart gekregen. Het staat u dus vrij om erheen te gaan. Als u niet wilt gaan, omdat u toch geen tijd hebt of u niet geroepen voelt, schrijft u een condoleancekaart of -briefje met een paar persoonlijke regels. Een voorgedrukte kaart met alleen uw naam als afzender erop is te niksig voor iemand die u 25 jaar gekend hebt.