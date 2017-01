Door: Beatrijs Ritsema − 07/01/17, 09:33

© Thinkstock.

Moderne manieren Beste Beatrijs,



Mijn schoonvader houdt zich vaak niet aan de snelheidslimieten, draagt nooit een autogordel en zit regelmatig met meerdere biertjes op achter het stuur. Dat vind ik al erg genoeg, omdat hij zichzelf en andere weggebruikers in gevaar brengt, maar nog belangrijker vind ik het risico voor mijn eigen gezinsleden. Ik heb net een dochter gekregen, haar grootvader is opgetogen en wil de komende jaren allerlei dingen met haar ondernemen. Ik vind het geen fijn idee om mijn dochter, en in mindere mate mezelf, aan zijn zorg toe te vertrouwen. Moeten mijn man en ik hierover een gesprek aangaan met hem? En hoe pakken we dat dan aan?



Gevaarlijk rijden

Wat u in ieder geval kunt doen is met uw man afspreken dat uw kind nooit en te nimmer bij opa in de auto zal plaatsnemen.

Beste Gevaarlijk rijden,



Laat uw man hierover een gesprek met zijn vader voeren. Als schoondochter staat u toch wat verder weg. Uw man kan tegen zijn vader zeggen dat hij niet te vertrouwen is als chauffeur wegens zijn gevaarlijke rijstijl en dat hij zich bovendien schuldig maakt aan het misdrijf van rijden met alcohol op. Waarschijnlijk zal uw schoonvader zich niets aantrekken van de aanmerkingen. Als hij zijn hele leven al zo rijdt, houdt hij daar natuurlijk niet mee op na een gesprekje. Een waarschuwing zal weinig indruk maken. Wat u in ieder geval kunt doen is met uw man afspreken dat uw kind nooit en te nimmer bij opa in de auto zal plaatsnemen. Van dat voornemen kan uw man zijn vader ook op de hoogte stellen: 'Je rijstijl is je eigen keus, maar wij hebben besloten om onze dochter nooit met jou in de auto te laten rijden, omdat we je niet vertrouwen achter het stuur.'