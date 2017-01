Door: Joost van Velzen − 02/01/17, 12:35

Goede voornemens 'Een gelukkig nieuwjaar' is wel de meest uitgesproken wens van de afgelopen dagen. Maar hoe maak je een jaar gelukkig? Op consult bij geluksprofessor Patrick van Hees.

'Geluk is D.O.M.' heet het boekje van Patrick van Hees. De letters D.O.M. staan voor Doelen, Oplaadpunten en Mensen. Wie die drie richtlijnen goed benut, heeft een behoorlijke kans op een gelukkig nieuwjaar, volgens de geluksprofessor.

Wanneer spreekt u voor uzelf van een 'gelukkig nieuwjaar'?

Sommige mensen geven zichzelf een 10 op de schaal van geluk, maar gemiddeld geeft de Nederlander zichzelf een 7,6.

"Als ik puur naar mezelf kijk zou ik zeggen: Mijn huidige geluksniveau ook voor dit nieuwe jaar vasthouden. Dat betekent dat ik moet beseffen dat volmaakt geluk een utopie is. Er zijn allerlei factoren waar we geen invloed op hebben, die een aanslag kunnen zijn op ons geluk; ziekte, oorlog, ontslag, noem maar op. Maar aanleg speelt ook een rol, aangeboren vaardigheden. De een is nu eenmaal gevoeliger voor bijvoorbeeld een depressie dan de ander. Als je van nature zwaar op de hand bent, is je gelukkig voelen lastiger dan voor iemand die vrolijk van aard is en in een warm nest is opgegroeid. Kortom: de factor onderlinge verschillen is groot in ons streven naar geluk."



Een béétje sturen kunnen we ons geluksgevoel toch wel?



"Zeker, het is wel mogelijk om beter ons best te doen. Sommige mensen geven zichzelf een 10 op de schaal van geluk, maar gemiddeld geeft de Nederlander zichzelf een 7,6. Er zijn een paar landen die hoger scoren, dus er valt nog iets te verbeteren. Dat kunnen we doen door zo nu en dan eens een mooi verhaal te lezen, bijvoorbeeld, of door het maken van contacten met anderen. Mijn stelling is: Geluk is D.O.M., waarbij de d staat voor doelen. Zorg dat je iets in je agenda hebt staan. Trainen voor de marathon, dat kaartje boeken voor dat ene concert; het kan allemaal, zolang het maar - heel belangrijk - bij jou past. De belangrijkste factor in de weg naar geluk is ontdekken wat het beste bij je past. De o staat voor oplaadpunten. Veel mensen zijn niet eens zozeer gehaast, maar voélen zich vooral gehaast. Terwijl het heus wel kan, een minuutje praten met de buurvrouw voor je 's ochtends naar je auto loopt. Voor een ander werkt een wandeling goed, of een avondje naar het café. We hebben meer keuzes dan we denken. Humor, lachen, trots zijn; ook allemaal belangrijke opladers. Waarom onze telefoon opladen en onszelf niet?"

Omdat we geen machines zijn.

Mental fitness is zinniger dan het kweken van een sixpack.

"Precies. En daarom hebben we de M nog, van mens, wat mij betreft veruit de belangrijkste van de drie. Vaak beginnen diepe vriendschappen met toevallige ontmoetingen, of een eenvoudig praatje. Meer verbinding maken van mens tot mens is het beste voornemen dat we kunnen maken. En maak ze niet alleen voor het nieuwe jaar maar elk seizoen. Leg nooit je gelukseieren in één mandje. Schep een breed geluksportfolio van zaken waar je echt iets aan hebt. Mental fitness is zinniger dan het kweken van een sixpack. De goede voornemens die we maken zijn vaak individueel. maar keer op keer blijkt dat de gelukkigste mensen ter wereld juist investeren in sociale contacten - als zij dus beschikken over de vaardigheden om in oprechte verbinding met anderen te kunnen staan."