Door: Nicole Besselink, Jelle Brandsma, Bart Zuidervaart − 02/01/17, 08:29

© anp. Een nieuw jaar, nieuwe regels en wetten.

De koopkracht stijgt voor de meesten door, de werkloosheid daalt. Verder gaat het minimumjeugdloon omhoog, kunnen tweeverdieners meer geld lenen voor een huis en krijgen minderjarige mbo'ers ook een ov-chipkaart. Een overzicht van de veranderingen.

Met de verkiezingen voor de deur kan het kabinet positieve rapportcijfers overleggen. De economie groeit verder en laat de crisis definitief achter zich. De staatsschuld daalt, het begrotingstekort is zo goed als weggewerkt. De werkloosheid is in 2016 afgenomen tot 5,8 procent.



De koopkracht van burgers stijgt ook in 2017, maar minder snel dan op Prinsjesdag nog was beloofd. Dit komt door een hogere inflatie en een hoger uitgevallen zorgpremie. Gemiddeld gaat de Nederlander er komend jaar 0,7 procent op vooruit. Zo'n 82 procent van de huishoudens heeft in 2017 meer koopkracht, 18 procent gaat er tot 2 procent op achteruit.

Belastingen

Het maximale schenkingsbedrag gaat omhoog naar 100.000 euro als de ontvanger het geld gebruikt om een woning te kopen of verbouwen. De schenking mag van een ouder of iemand anders komen. De ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.



Het tarief in de tweede en derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting stijgt met 0,4 procentpunt naar 40,8 procent.



Het bedrag waarover geen vermogensbelasting hoeft te worden betaald gaat met 563 euro omhoog naar 25.000 euro.



De werkbonus, een belastingkorting voor mensen met een laag inkomen, gaat gelden vanaf 63 jaar. Dit was vanaf 62 jaar.



De arbeidskorting, bedoeld voor mensen die werken, stijgt verder. Vanaf 2017 is de maximale arbeidskorting voor de lagere inkomens 3.223 euro (was 3.031). Vanaf een inkomen van 32.444 euro wordt de arbeidskorting steeds lager.



Voor tweeverdieners gaat de inkomensafhankelijke combinatiekorting omhoog, naar maximaal 2.778 euro. Dit was 2.769 euro.

Wonen

De hypotheekrenteaftrek gaat verder omlaag. Het maximale belastingtarief waartegen kan worden afgetrokken daalt van 50,5 procent in 2016 naar 50 procent.



De maximaal af te sluiten hypotheek is 101 procent van de waarde van een koophuis. In 2016 was dit 102 procent.



Tweeverdieners kunnen meer geld lenen voor de aankoop van een huis. Bij het bepalen van het maximale hypotheekbedrag voor tweeverdieners mag vanaf 2017 het tweede inkomen voor 60 procent meetellen. Vorig jaar ging dat percentage al omhoog van 33 naar 50 procent.



De huurtoeslag gaat voor vrijwel iedereen met 10,50 euro per maand omhoog.



Huurstijgingen vallen in 2017 gemiddeld lager uit door de invoering van een maximale huursom. Het totaal aan huurinkomsten van een woningcorporatie mag gemiddeld stijgen met niet meer dan de inflatie plus 1 procent.



Op 1 januari start de 'Uitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningslijn'. Wie onder zo'n lijn woont en aan voorwaarden voldoet, kan het huis aan de gemeente verkopen. Er komen ongeveer 385 woningen in 82 gemeenten voor in aanmerking.



In 2017 vervalt de automatische voorrang die asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) bij de toewijzing van huurwoningen nu nog hebben.

Zorg

Het basispakket wordt uitgebreid met de operatie van het bovenooglid, het plaatsen van een borstprothese bij (trans)vrouwen die geen borstgroei hebben, medisch noodzakelijke besnijdenis en implantaten voor jongeren die blijvende snij- en hoektanden missen. Jongeren kunnen tot hun 23ste (dat was tot hun 18de) een implantaat krijgen.



Vanaf april 2017 kan iedere zwangere die dat wil meteen kiezen voor de Nip-test. De NipT wordt gedeeltelijk vergoed. Van de zwangere wordt een eigen betaling van 175 euro gevraagd.



De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden stijgt in 2017 met 68 euro tot 1066 euro; voor partners stijgt deze met 138 euro naar 2043 euro.



Het verplichte eigen risico blijft gelijk met 385 euro.



Een zorgaanbieder moet de cliënt vanaf nu altijd informeren als er iets niet goed is gegaan. Bijvoorbeeld als er bij een operatie iets is gebeurd dat merkbare gevolgen heeft. Daarnaast moet elke zorg-aanbieder een klachtenfunctionaris aanstellen.

Werk

Een bedrijf dat een langdurig werkloze of iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt, heeft recht op subsidie. Dat is 2000 euro per jaar als de werknemer net iets meer dan het minimumloon verdient en 1000 euro als het inkomen tussen 110 en 125 procent van het minimumloon ligt. De bedoeling van dit zogeheten lage-inkomensvoordeel is om meer mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan een baan te helpen.



Werkgevers mogen volgens de Wet schijnconstructies niet meer een deel van het minimumloon inhouden of verrekenen met kosten voor bijvoorbeeld maaltijden of verzekeringen.

Veiligheid

Geweldplegers die onder invloed zijn van drugs of alcohol kunnen een hogere straf krijgen. De politie mag gaan testen of geweldplegers alcohol of drugs hebben gebruikt. De politie begint in januari 2017 met testen op alcohol in een aantal gebieden.

Natuur en milieu

De nieuwe natuurwet wordt van kracht. Natuurbeleid wordt een taak van de provincies. Er mag gejaagd blijven worden op bepaalde diersoorten, maar natuur- en dierenorganisaties mogen zich nadrukkelijker bemoeien met de jacht.

Kinderen

Het maximumbedrag voor het kindgebonden budget stijgt per jaar met 104 euro voor het eerste kind en komt op 1142 euro. Voor het tweede kind gaat het bedrag 70 euro omhoog naar maximaal 898 euro. Gezinnen met een laag of middeninkomen met twee kinderen krijgen in 2017 maximaal 2040 euro (was 1866 euro in 2016). Wie nog meer kinderen heeft, krijgt per kind 285 euro extra.



De kinderopvangtoeslag gaat omhoog. Het bedrag is afhankelijk van het inkomen, het aantal kinderen en het soort opvang.

Verkeer en vervoer

De motorrijtuigenbelasting voor personenvoertuigen gaat omlaag met gemiddeld iets minder dan 3 procent.



Mbo-studenten onder de 18 jaar krijgen een ov-studentenkaart. Het gaat om studenten met een beroepsopleidende leerweg (bol).



Snelle e-bikes (speed-pedelecs die maximaal 45 kilometer per uur rijden) krijgen een bromfietskenteken.



Automobilisten die bij twijfels aan de rijvaardigheid aan een onderzoek moeten meewerken, moeten die kosten zelf gaan betalen.

Loon en uitkeringen

Halverwege het jaar gaat het minimumjeugdloon omhoog. Voor 18-, 19- en 20-jarigen wordt het respectievelijk 47,5 procent, 55 procent en 70 procent van het minimumloon van een volwassene (1537,20 euro per maand). Het minimumloon voor een 21-jarige gaat op 1 juli naar 85 procent van het loon van een volwassene. Het jeugdloon voor 22-jarigen wordt op 1 juli afgeschaft.



De koopkracht stijgt volgend jaar gemiddeld met 0,7 procent. Om te voorkomen dat lagere inkomens minder te besteden hebben, heeft het kabinet de toeslagen voor zorg, huur en kinderopvang plus het kindgebonden budget verhoogd. Het beeld voor 2017 is iets slechter dan verwacht met Prinsjesdag door de hogere premies voor de zorgverzekering en door de stijgende inflatie. Dat raakt met name middeninkomens, want die krijgen geen toeslagen.



Bij 82 procent van de huishoudens is er meer te besteden. Het zijn met name ouderen met een behoorlijk pensioen die erop achteruit gaan. Hun uitkering is al een tijd niet verhoogd aan de hand van de stijging van de prijzen.



Wie een uitkering heeft en verzuimt om de sociale dienst op tijd in te lichten over veranderingen in de situatie, krijgt niet meer automatisch een zware boete. Die wordt afgestemd op de omstandigheden of er wordt eerst een waarschuwing gegeven.



Mensen met een bijstandsuitkering mogen in 2017 meer eigen vermogen hebben, zoals spaargeld. Alleenstaanden mogen 5940 euro aan vermogen hebben, alleenstaande ouders en andere huishoudens in totaal 11.880 euro.

AOW

De AOW-leeftijd gaat omhoog naar 65 jaar en 9 maanden. Dit was 65 jaar en 6 maanden.

En dan nog dit

Wie na 1 juli 2017 te maken krijgt met een telefoon-, internet-, of televisiestoring, heeft recht op compensatie. De storing moet wel langer duren dan twaalf uur. Deze afspraak geldt voor zowel particulieren als zakelijke klanten.



De energiebelasting gaat in 2017 omhoog. Wie thuis energiebesparende maatregelen neemt om energie te besparen, kan daar ook komend jaar subsidie voor aanvragen.



Nederland krijgt steeds minder gemeenten. Bij de start van dit kabinet in 2012 waren het er 415. Door herindelingen telt Nederland nu nog 388 gemeenten.